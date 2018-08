Economía

ArcelorMittal

El comité de ACB y Tapia coinciden en rechazar el plan de Arcelor

Agencias | Redacción

11/05/2016

La consejera se ha reunido esta mañana con el comité de empresa de la acería de Sestao. Ambas partes se encuentran "en la misma línea", según los trabajadores.

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, ha trasladado este miércoles al comité de empresa de la ACB que si no se respeta la producción y el empleo no avalará ningún plan para la planta de ArcelorMittal en Sestao, según ha informado el presidente del comité de empresa, Juan Carlos Díaz.

El comité de empresa de la ACB de Sestao se ha reunido con Tapia en Bilbao para trasladar a la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad su rechazo al plan que ha presentado Arcelor para reabrir la planta a partir de julio, con una producción limitada de entre 10.000 y 12.000 toneladas.

Tras recordar que Tapia se reunirá también este miércoles con la dirección del Grupo Arcelor, Díaz ha explicado que han trasladado a Tapia su desacuerdo con el plan, que recoge que el arranque de la ACB se basaría en unas producciones "muy especiales y específicas", de aceros "muy concretos" y productos "nuevos" basados en I+D, de entre 10.000 y 12.000 toneladas al mes, trabajando dos o tres fines de semana, y bajando los salarios "de forma importante".

Díaz ha explicado que la consejera les ha trasladado que "si no hay un respeto a la producción y al empleo no va a avalar ningún plan", y ha confirmado que esta tarde se celebrará una reunión del comité de empresa con la dirección del grupo "para decirle que no al plan industrial y para escuchar el plan social que quieren añadir a este plan industrial".

El presidente del comité ha indicado que la empresa "plantea en este momento dirigir las producciones a aceros muy específicos y desarrollar nuevos aceros, pero solo con eso no llegamos a una producción normal". "No podemos estar trabajando cuatro o seis días al mes, por lo que habría que añadir bobinas de acero común para complementar la producción", ha advertido.

Tras destacar que trabajadores y el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno vasco están "en la misma línea", Díaz ha asegurado que Tapia "no se va a dejar engañar y en cuanto le hablen de producción específicas, de desarrollar nuevos productos, y de aportar I+D no se va a dejar confundir".

"Evidentemente, las inversiones pueden ir en ese sentido, la inyección de dinero puede ir en ese sentido, pero respetando un nivel de producción respetable y sobre todo el empleo", ha remarcado.

Por todo ello, el comité ha rechazado el plan propuesto por la dirección, por considerarlo el "paso previo al cierre de la planta, ya que no es garantía de continuidad".