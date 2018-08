Economía

Arcelor dice que su Plan para la ACB es el 'único viable'

agencias | redacción

26/05/2016

Arcelor considera que "en algún momento habría que tomar una decisión con la planta" porque no se podría mantener parada "de forma permanente durante mucho tiempo".

Arcelor Mittal ha afirmado que el plan que ha presentado para la reapertura de la ACB en Sestao es el "único viable" en estos momentos y que, si no se pone en marcha, "no hay, en principio, otra alternativa" y, en algún momento, habría que tomar "una decisión" respecto a la planta, según ha informado a Europa Press la empresa.

La dirección de la ACB ha trasladado este jueves al comité de empresa el detalle del Plan Industrial y social que ha elaborado para la planta vizcaína, y que ha sido rechazado ya por los representantes de los trabajadores.

La empresa plantea reabrir la acería para producir 10.000 toneladas al mes trabajando algunos fines de semana y propone, entre otras medidas, reducir a la mitad la plantilla y una rebaja salarial del 15%.

La compañía ha manifestado que, dada la situación del mercado, la propuesta presentada es la "única viable" en estos momentos para intentar reabrir la planta. "No hay otra alternativa en este momento", ha añadido.

La empresa ha señalado que, tras la presentación de este plan, esperan que el comité lo valore y le volverá a citar a una próxima reunión.

"PARADA, COMO HASTA AHORA"

Ante el rechazo del comité a esa propuesta y el escenario que se podría plantear a futuro, Arcelor ha señalado que, si no se puede poner en marcha el plan, la acería seguiría parada, como hasta ahora, pero "lógicamente en algún momento habría que tomar una decisión con la planta" porque no se podría mantener parada "de forma permanente durante mucho tiempo".

No obstante, ha manifestado que, en este momento, no valoran "otra opción" que la que han planteado encima de la mesa y es con la que "se va a trabajar". En el caso de que no se pueda llevar adelante, ha precisado que ya se analizaría el "siguiente paso", aunque reconoce que, "si no se pone en marcha, no hay en principio otra alternativa".

