Economía

Conflicto laboral

El comité de la planta ACB de Sestao abandona la mesa de negociación

AGENCIAS | REDACCIÓN

31/05/2016

El comité de empresa presentará este miércoles un plan industrial alternativo al propuesto por Arcelor.

El comité de empresa de la ACB de Sestao (Bizkaia) se ha levantado esta tarde de la mesa negociadora al reiterar Arcelor su plan industrial (fabricar 10.000 toneladas trabajando dos fines de semana al mes) y los mismos planteamiento del plan social (rebaja del salario del 15%).

"Nos volveremos a reunir cuando traigan un plan aceptable, ya que el industrial y el social son inaceptables", según han informado fuentes del comité.

Ante esta postura de "cerrazón" por parte de la dirección, el comité presentará este miércoles a las doce del mediodía en la Biblioteca de Sestao un plan industrial alternativo al presentado por la empresa, que será remitido también al Gobierno vasco y la Diputación, para que estudien su viabilidad.

"Están emperrados en las 10.000 toneladas y dos fines de semana de trabajo y no conseguimos argumentos para sacarles de esa situación. Esperamos que cambien de opinión con los expertos del Gobierno vasco", han indicado las citadas fuentes, para alertar de que la propuesta de reducción del sueldo del 15% es "inasumible", porque ya en 2012 se bajaron un 20% los salarios, con lo que dejaría a muchas personas "expuestas a la ruina".

Los sindicatos esperan con su propuesta convencer al Gobierno Vasco de la viabilidad del plan confeccionado para la ACB, de tal manera que el Ejecutivo "ejerza su derecho a hacerse con la empresa". "Si fuese declarada de interés estratégico, podría intervenirla. Ofreceremos al Gobierno que estudien esa posibilidad", han concluido las citadas fuentes.

Preguntados los responsables de Arcelor por los sindicatos sobre una supuesta venta de la acería, estos han asegurado que no se plantean "ni a corto ni a medio plazo" vender la planta. "No están pensando en ponerla en venta. No quieren vender", han indicado las centrales sindicales.