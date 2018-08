Economía

JUICIO

Messi: 'Firmaba los contratos porque confiaba en mi papá'

AGENCIAS | REDACCIÓN

02/06/2016

Acusado de fraude fiscal, el jugador del FC Barcelona ha asegurado que confiaba en la administración de su patrimonio que hacía su padre, Jorge Horacio Messi.

El jugador del FC Barcelona, Leo Messi, ha defendido en el juicio en el que está acusado de fraude fiscal que confiaba en la administración de su patrimonio que hacía su padre, Jorge Horacio Messi, y que no sabía cómo se organizaban sus derechos de imagen: "Yo me dedicaba a jugar al fútbol".

"No sé nada de eso, nunca me interesé, sinceramente", ha respondido el futbolista a la fiscal Raquel Amado al preguntarle en el juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona si tenía alguna sospecha de que sus gestores podrían no estar cumpliendo con las obligaciones tributarias correspondientes.

Leo Messi, que se ha negado a contestar a las preguntas de la Abogacía del Estado - única parte que le acusa a él en este juicio -, igual que ha hecho su padre, ha dicho que eran los asesores fiscales del despacho Juárez quienes se encargaban de la parte tributaria: "Creo que lo controlaban todo. Mi papá se había encargado de que fueran los abogados que llevaran las cosas. Para eso estaban".

4,1 millones de euros

La Abogacía del Estado pide para Leo Messi y su padre 22 meses de prisión por haber defraudado 4,1 millones de euros de los beneficios recaudados con los derechos de imagen del futbolista durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009.

Por el contrario, la Fiscalía solicita que se archive la causa para el jugador del Barcelona y que se condene a Jorge Horacio Messi a 18 meses de prisión por tres delitos contra la Hacienda Pública, porque en su opinión el jugador no tuvo conocimiento del fraude perpetrado por su padre y representante.

El jugador del Barcelona ha dicho desconocer si había sido socio administrador de la sociedad Jenbril, que se creo en 2007 en Uruguay para gestionar sus derechos de imagen. "No la conocía. Nunca pregunté a mi padre por esos temas. Firmaba los contratos, porque confiaba en mi papá y porque los abogados decían que debía hacerse de esa manera", ha insistido.