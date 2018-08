Economía

ArcelorMittal en Sestao

Gobierno Vasco no aportará nada a Arcelor si no hay garantía de futuro

agencias | redacción

07/06/2016

La consejera vasca Arantza Tapia ha dicho que si no hay "garantía de empleo como mínimo hasta 2020", el Gobierno Vasco "no aportará ningún tipo de recurso".

El Gobierno Vasco "no aportara ningún tipo de recurso" a la planta de ArcelorMittal en Sestao si no hay "garantías de empleo y actividad a largo plazo, como mínimo hasta 2020", porque si no estaría "contribuyendo a un cierre a plazos de la empresa".

Así se ha expresado la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, en la que ha comparecido para opinar sobre el plan industrial elaborado por la dirección de ArcelorMittal que hoy es votado por la asamblea de trabajadores.

Ha criticado que el citado plan "no es ni para hacer una valoración" porque consta únicamente de cuatro páginas: dos de contexto, una tercera con "solicitudes económicas", algunas "inasumibles" que además serían "competencia desleal con otras empresas", como que la Ertzaintza y la Policía Local velen por la seguridad de la planta, y una última página que "afirma que si el plan no es aceptado tal como está, la alternativa es el cierre".

"Valorar cuatro páginas de 'power point' no es serio", ha afirmado Tapia, quien ha exigido a ArcelorMittal "un plan de negocio de verdad y detallado", que incluya inversiones, previsiones de actuación a medio y largo plazo, y que "sobre todo" ofrezca garantías de empleo y actividad "como mínimo hasta 2020".

Si eso ocurre el Gobierno estaría dispuesto a colaborar para una mayor eficiencia energética de la planta, en la formación de personal para desarrollar nuevos productos, en I+D+i y en la mejora de la gestión de la propia empresa. Sin embargo, si no hay "garantías a largo plazo", el Ejecutivo "no aportará ningún tipo de recurso", ha aclarado.

"NO HAY POSIBILIDAD DE VARIACIÓN"

Por su parte, ArcelorMittal ha afirmado que "no hay posibilidad" de variación en el plan que ha presentado, tanto al comité como al Gobierno Vasco, para reabrir la ACB y ha indicado que, una vez que se conozca la decisión de los trabajadores sobre su propuesta, pedirá una reunión al Ejecutivo autónomo.

