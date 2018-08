Economía

Planta en Sestao

Arcelor: 'Si no hay acuerdo con el Gobierno Vasco, no se reabrirá ACB'

Agencias | Redacción

17/06/2016

La compañía responde a la consejera Arantza Tapia y asegura que el apoyo del ejecutivo es "imprescindible".

ArcelorMittal ha afirmado que, si no hay acuerdo con el Gobierno Vasco, no se reabrirá la planta de la ACB en Sestao, y ha puntualizado que el apoyo del Ejecutivo es "imprescindible" para volver a arrancar la acería vizcaína, según han informado a Europa Press fuentes de la empresa.

Estas manifestaciones se producen después de que la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, haya insistido en que Arcelor no debe "supeditar los tiempos" para la apertura de ACB "a lo que diga el Gobierno Vasco" en relación a su posible apoyo o ayudas al proyecto.

La compañía ha manifestado, por su parte, que no se reabrirá la planta si no se llega a un acuerdo con el Gobierno Vasco. Arcelor ha indicado que es "imprescindible" el apoyo del Ejecutivo "en todas las cuestiones que se le han planteado". "Si no se consigue el acuerdo con el Gobierno vasco, no será posible reabrir la planta", ha afirmado.

Condición recogida en el plan

Asimismo, ha precisado que esta precisión se recoge en el acuerdo firmado este jueves con el presidente del comité de empresa, Juan Carlos Díaz, en nombre de la plantilla, y también en el que se sometió a la asamblea de trabajadores. En concreto, en el acuerdo se indica que "el presente plan social está condicionado al cumplimiento global del resto de variables previstas en el plan industrial, en cuanto a la implicación del resto de agentes sociales e institucionales".

Arcelor ha recordado que ya había trasladado que la reapertura de la planta tenía "dos condicionantes", el acuerdo con los trabajadores y, en segundo lugar, con el Gobierno Vasco. "Si no se consigue lo segundo, no se reabriría la planta", ha apuntado.

Garantías de continuidad

Por otra parte, en relación a las garantías de continuidad de la planta que exige el Gobierno vasco, la empresa ha reiterado que su vocación es reabrir la planta para que esté en funcionamiento "de manera permanente".

La planta se encuentra paralizada desde mediados de febrero.

La compañía ha insistido en que, si la situación del mercado lo permite, la voluntad es incrementar los volúmenes de producción y la cartera de productos de alto valor añadido, además de seguir "incorporando más gente de la que va a pasar al Expediente de Regulación Temporal de empleo".

Por otra parte, ante la petición del comité de empresa de introducir más equipos de trabajo para que no haya que realizar jornadas laborales de 12 horas cuando se reabra la planta, ha afirmado que es una cuestión que se abordó en la reunión del jueves con el comité pero la empresa mantiene su planteamiento para "asegurar las menores paradas posibles de las instalaciones" y aprovechar "al máximo la disponibilidad de las máquinas". "Esa petición no es viable", ha insistido.

Declaraciones de Arantza Tapia

La consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, Arantza Tapia, ha advertido a ArcelorMittal de que no debe "supeditar los tiempos" para la reapertura de la ACB "a lo que diga el Gobierno vasco" sobre posibles ayudas al proyecto. Además, ha asegurado que será "más rigurosa" con el fabricante de acero que con otras empresas, porque "tiene que demostrar que quiere hacer" en Sestao "una cosa diferente" a la de Zumarraga, donde su fábrica se encuentra en proceso de cierre.

Tras conocer la firma del plan industrial, la consejera ha advertido de que "la colaboración del Gobierno es un elemento adicional a que se ponga en marcha", pero "no es imprescindible".

En declaraciones realizadas anoche a Radio Euskadi, Tapia ha insistido de que el ejecutivo va a "exigir garantías de continuidad, de empleo, de que se van a hacer las inversiones aquí, de que se van a desarrollar los productos aquí y vamos a continuar teniendo una planta competitiva"

Tapia ha asegurado que el Gobierno evaluará los detalles "lo más rápidamente posible" pero también "lo más rigurosamente posible". "Nosotros no tenemos ninguna prisa, los tiempos no van a estar supeditados a lo que diga el Gobierno. La planta, ACB, es de Arcelor, y si quiere abrirla, lo puede hacer mañana, porque tiene acuerdo con los trabajadores", ha puntualizado.