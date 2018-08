Economía

Análisis

Ahorro en Euskadi

Pedro García Larragán

Bilbao

12/05/2010

Las comunidades autónomas podrían negarse a aceptar su plan de ahorro. Quizá por eso, sólo centra en las CCAA el 10% del total del recorte.

Mal lo tiene ZP para imponer nada; y mucho menos a las comunidades de hacienda propia, como la navarra y la vasca.

Podrá hacerlo por la vía política, como presidente del PSOE. De momento el lehendakari Patxi López ha sido convocado a una reunión de urgencia en Madrid con otros líderes socialistas, pero de ahí a una obligación técnica o legal, hay mucho.

Es decir, por poder, las comunidades autónomas podrían negarse a aceptar su plan de ahorro. Quizá por eso, sólo centra en las CCAA el 10% del total del recorte.



Entonces, ¿cuál es el margen de maniobra? En Euskadi, el Gobierno Vasco puede, si quiere, recortar gastos. Por ejemplo, en Sanidad, Educación, Interior, o Asuntos Sociales, que se llevan dos de cada tres euros del presupuesto de la CAV.

Pero Lakua no puede imponer ahorro alguno a las diputaciones, porque, en virtud del concierto económico, son ellas las que dan dinero al Gobierno Vasco, y no al revés.



¿Qué podría afectarles? La congelación salarial de los funcionarios propios, sobretodo si se desarrolla como una ley básica en los presupuestos generales del estado para el año que viene.



¿Qué más? El ahorro de aplicación común dependiente en exclusiva del gobierno español: congelación de las pensiones para el año que viene, el fin del contrato relevo, la eliminación del cheque-bebé, que en Euskadi y Navarra se cobraba, no vía diputaciones, sino directamente de la administración española; y por último, un posible recorte, si es que se hiciera, de la principal inversión del estado en ambas comunidades: las obras del Tren de Alta Velocidad.



Las diputaciones forales no han querido hacer de momento más valoraciones; mucho más crítico ha sido ya el Gobierno navarro.