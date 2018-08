Economía

Multa de la Comisión europea

El Athletic asegura que cumple la ley y niega 'impuestos no abonados'

04/07/2016

El club rojiblanco recuerda que es "una asociación deportiva sin ánimo de lucro" y que "conforme a su naturaleza (jurídica), ha liquidado y pagado sus obligaciones tributarias".

El Athletic Club asegura sobre la exigencia por parte de la Comisión Europea (CE) a varios clubes de la Liga, entre ellos el rojiblanco, de la devolución de ayudas públicas ilegales que en su caso "no existen cantidades a recuperar por la Administración por impuestos no abonados".

En una comunicado de cuatro puntos publicado a través de sus canales oficiales, el Athletic recuerda que es "una asociación deportiva sin ánimo de lucro" y que "conforme a su naturaleza (jurídica), ha liquidado y pagado sus obligaciones tributarias, cumpliendo siempre con la legislación que le ha sido y le es de aplicación".

"En el caso concreto del Athletic -precisa el club-, no existen cantidades a recuperar por la Administración por impuestos no abonados, por lo que la decisión no tiene efectos sobre la liquidación de impuestos anteriores a la misma".

La entidad bilbaína añade que la CE no le ha notificado "formalmente" ninguna decisión al respecto y que cuando lo haga "estudiará el contenido en aras a determinar los próximos pasos a dar en defensa de sus intereses".