Economía

Previsión económica

Gobierno Vasco cree que a final de año podría crearse empleo neto

Redacción

17/05/2010

El Ejecutivo mantiene su previsión de crecimiento del 0,5% para este año. Carlos Aguirre subraya que la economía vasca va "retomando el pulso".

El Gobierno Vasco mantiene sus previsiones de crecimiento del 0,5% del PIB para este año por la "tendencia positiva" que registra la economía vasca y no descarta que este índice pueda corregirse "al alza" y que a final de 2010 comience a crearse empleo neto.



El consejero de Economía, Carlos Aguirre, ha comparecido hoy ante los medios para analizar los datos del primer trimestre del año (periodo en el que el PIB creció un 0,1% con respecto al trimestre anterior).

Aguirre destaca que la economía vasca va "retomando el pulso", algo que se nota mes a mes al recuperarse las tasas interanuales positivas. Aún así, advierte de que Euskadi no es una isla y que el futuro dependerá de lo que ocurra en los mercados exteriores.



Aguirre ha recordado que, actualmente, hay una tendencia de crecimiento del índice industrial, al tiempo que el mercado inmobiliario "empieza a moverse" y la exportación registra tasas positivas.



El consejero cree que en la última parte del año, "si todo va como se espera", la economía vasca puede empezar a crear empleo neto, aunque ha reconocido que en el conjunto de 2010 "se prevé una pérdida pequeña" de puestos de trabajo.



Preguntado por el impacto que tendrán en Euskadi las medidas anti-déficit anunciadas por el presidente del Gobierno, ha señalado que "no son un capricho" de Zapatero. Eso sí, hasta que el Ejecutivo no apruebe el decreto sobre estas medidas (podría ser el jueves), no se conocerá su incidencia en la CAV.



Preguntado por su opinión con respecto a una posible subida impositiva para las rentas más altas, Aguirre ha contestado que "nadie descarta" en estos momentos una medida así.