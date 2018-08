Economía

Congreso de los Diputados

La disminución de la inversión afectará a todas las comunidades

Redacción

19/05/2010

Así lo ha adelantado el ministro de Fomento, José Blanco, que esta tarde expondrá en comparecencia extraordinaria cómo afectará el recorte en las inversiones de infraestructuras.

El ministro de Fomento, José Banco, ha dicho hoy en el Congreso que la disminución de la inversión "va a afectar a todas las comunidades autónomas y a toda la obra pública", en respuesta a una pregunta del diputado del PNV, José Ramón Beloki.

"Los ciudadanos no entenderían que les llamáramos a apretarse el cinturón y no apretáramos también el cinturón a la hora de diseñar y planificar la obra pública en nuestro país", ha declarado el titular de Fomento.



Blanco ha insistido en que "no lo entenderían los funcionarios que van a sufrir las consecuencias del ajuste de la crisis".



No obstante, el ministro ha destacado que mantendrá la inversión productiva en el grado que se pueda para mantener la actividad económica y que para ello ha diseñado un plan extraordinario de infraestructuras.



El ministro ha avanzado que expondrá en la comparecencia extraordinaria de esta tarde las "nuevas vías para financiar la

infraestructura", y ha explicado que el objetivo es mantener en la medida de lo posible la inversión "con criterios de eficiencia, sostenibilidad y cohesión territorial".