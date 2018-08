Economía

Arcelor Mittal Sestao

Los trabajadores de la ACB se reincorporan hoy lunes y pasarán al ERTE

Agencias | Redacción

08/08/2016

Se verán afectados de nuevo por el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que tiene vigencia hasta el próximo 31 de diciembre.

Los 140 trabajadores a los que ha quedado reducida la plantilla de la ACB de Sestao (Bizkaia) se reincorporarán a sus puestos este lunes pero, al continuar cerrada la planta, se verán afectados de nuevo por el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que tiene vigencia hasta el próximo 31 de diciembre.

Arcelor Mittal y Gobierno vasco siguen sin alcanzar un acuerdo que posibilite la reapertura de la acería vizcaína, al considerar la multinacional "insuficientes" las cantidades que el Ejecutivo vasco ofrece en forma de subvenciones a la formación, eficiencia energética o programas de I+D+i. Por su parte, el Gobierno vasco condiciona las ayudas al mantenimiento de la actividad y el empleo al menos por un periodo de cinco años.

Según han informado fuentes de Arcelor, se mantienen los contactos (no reuniones formales) con el Gobierno Vasco, aunque "no con tanta intensidad como antes". La multinacional no va a dar por rotas las negociaciones, a las que no ha puesto una fecha tope, ni tampoco para la posible reapertura de la acería.

Estas mismas fuentes han explicado que, aunque ha habido una recuperación de los precios del acero en el mercado mundial, sigue habiendo un incremento de importaciones de esta materia en Europa, aunque no al ritmo del último trimestre del pasado año.

Las medidas 'antidumping' de la UE están provocando que China coloque su acero en el Sudeste asiático, lo que provoca un efecto dominó por el que países como Corea del Sur venden su producto a Europa. Esto supone que se mantienen las condiciones que "no hacen viable" la reapertura de la planta de Sestao, han indicado.

