Economía

Huelga en Renfe

CCOO y CGT cifran el seguimiento en un 84% y Renfe en un 15%

Redacción

28/05/2010

El paro se ha caracterizado por el cumplimiento de los servicios mínimos, aunque los retrasos han sido inevitables. La huelga ha sido calificada por la dirección de la empresa de "ilegal".

La megafonía y los paneles en las estaciones de Renfe han informado hoy a los viajeros de la huelga convocada por CCOO y CGT. Según los sindicatos convocantes, el 84% de los trabajadores han seguido la huelga, Renfe ha rebajado la cifra a un 15%.

El paro se ha caracterizado por la ausencia de incidentes y el cumplimiento de los servicios mínimos, aunque los retrasos han sido inevitables en algunos casos. La huelga ha sido calificada por la dirección de la empresa de "ilegal".

Los cercanías, (las líneas que unen Bilbao con Santurtzi, Muskiz y Orduña y la línea de Irún a Bríncola ) han circulado al 75 %, en hora punta. En el resto de horarios , los servicios se han reducido a la mitad.

Se han suprimido tres trenes de largo recorrido con destino a Barcelona, Vigo y Salamanca y cuatro que unen Vitoria-Gasteiz con Pamplona/Iruña y Miranda de Ebro.



Protesta



Los sindicatos CGT y CCOO han convocado a los trabajadores de Renfe a realizar hoy un paro de 24 horas, que ha comenzado esta medianoche, en protesta por el acuerdo alcanzado para el desarrollo profesional.

Con esta convocatoria, las centrales buscan mostrar su rechazo al acuerdo, al considerar que no garantiza el empleo y que no es equitativo, dado que no afecta a toda la plantilla y no fomenta la promoción profesional.

Por su parte, Renfe ha garantizado la circulación de entre el 65 y el 75% de los trenes programados en virtud de los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Fomento.

Renfe ha instado ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional la ilegalidad de la jornada de huelga. La operadora asegura que no se puede convocar un paro en contra de un acuerdo que tiene rango de convenio colectivo.

420.000 afectados

Renfe calcula que la huelga ha afectado a unos 420.000 usuarios, el 20% del total de los viajeros que usan los trenes cada día.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa el director del departamento de Viajeros, Enrique Urquijo, quien ha añadido que la incidencia ha sido mínima.

Urquijo ha agregado que la mayor parte de los afectados han sido los del servicio de Cercanías, con 370.000 usuarios, sobre todo por retrasos, mientras que en media distancia han sido unos 75.000 y 20.000 en el AVE.