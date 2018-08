Economía

La crisis de Volkswagen en Alemania no tendrá incidencia en Landaben

23/08/2016

La compañía tiene paralizada su producción en seis de sus plantas en Alemania, al no disponer de piezas para fabricar sus modelos Golf y Passat, que no son ensamblados en Pamplona.

La crisis de Volkswagen en Alemania, donde la compañía tenía decidido paralizar la producción en seis de sus plantas, incluida la central de Wolfsburgo, hasta finales de agosto (en cada planta, algunos días), no tendrá incidencia en la fábrica que la empresa tiene en el polígono de Landaben, en Pamplona, según informa Radio Euskadi, dado que en la factoría navarra no se ensamblan los modelos Golf y Passat, cuyo montaje no es posible actualmente dado que Volkswagen no dispone de las piezas necesarias para llevarlo a cabo. La razón es que ha habido un conflicto con dos proveedores que impide a la compañía tener dichas piezas, si bien en la mañana de este martes ha habido acuerdo y la actividad va a ser reanudada de manera paulatina en las fábricas afectadas.

Tanto fuentes de la dirección como del Comité de Empresa de la fábrica de Volkswagen en Landaben han confirmado que la crisis afecta únicamente a las seis plantas de Alemania que han parado su producción. La falta de suministro obligaba a la compañía, según la dirección de la misma, a tomar la decisión de detener la actividad en esas factorías; ello le habría costado a Volkswagen unos cien millones de euros semanales, y hubiera afectado a casi 28.000 trabajadores.

La empresa alemana y los dos proveedores con los que ha mantenido el conflicto no se ponían de acuerdo en la indemnización por la cancelación de unos pedidos. Los suministradores no han entregado hasta este martes los componentes, pese a que estaban obligados según una resolución provisional de la Audiencia Provincial de Braunschweig; Volkswagen hacía hincapié en que intentaba llegar a un acuerdo con los proveedores, pero, como no sabía qué iba a ocurrir, se preparaba para aplicar trabajo a jornada reducida y otras medidas de flexibilidad.

