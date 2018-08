Economía

Fitch califica con 'triple A' a la CAV, Álava y Gipuzkoa

01/06/2010

No obstante, la agencia de calificación crediticia no descarta una rebaja de los 'ratings' si no se cumplen los objetivos a largo plazo.

Fitch ha confirmado la calificación de los ''ratings'' de la Comunidad Autónoma Vasca y los territorios de álava y Gipuzkoa a

largo plazo como ''AAA'', aunque con una perspectiva "negativa", según los datos hechos públicos hoy por la agencia de calificación crediticia. A corto plazo, las tres entidades obtienen una calificación de ''F1+''. La calificación de ''triple A'' para la Comunidad Autónoma y los territorios de Álava y Gipuzkoa se realiza después de que el pasado 28 de mayo Fitch rebajara la calificación del ''rating'' de España de ''AAA'' hasta ''AA+'', aplicando el criterio de que entidades "subnacionales" pueden obtener una calificación mayor que los Estados a los que pertenecen si cumplen determinados criterios. La agencia no descarta una rebaja de los ''ratings'' si no se cumplen los objetivos a largo plazo.



"Un espaldarazo a las instituciones vascas" El diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, ha dicho que la decisión de Fitch supone un "espaldarazo" a la labor de las instituciones vascas. El máximo mandatario guipuzcoano ha explicado que la decisión de la agencia Fitch mantiene una calificación a unas administraciones "que han hecho sus deberes, que han controlado su gasto y su déficit y que tienen una perspectiva estable a medio y largo plazo".



