Todos miran al Órgano de Coordinación Tributaria

Pedro García Larragán

Redacción

11/06/2010

Pocas veces una reunión oficial del conocido como Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) habrá levantado tanta expectación. Y eso que se trata de una reunión ordinaria.

El Órgano de Coordinación Tributaria se reúne de oficio cada quince días; reúne a las tres diputaciones con el Gobierno Vasco, y tiene por objeto evaluar la aplicación de la política fiscal. Son reuniones técnicas, a los que no suelen acudir ni los diputados generales, ni los de hacienda, sino personal técnico de esos departamentos.

En la reunión de la próxima semana, en el Órgano de Coordinación Tributaria, las haciendas forales harán una mera puesta en común de sus distintas propuestas para su posterior análisis técnico. Es después de verificar su viabilidad técnica cuando el OCT propone descartarlas o asumirlas.

Si la propuesta pasa el examen técnico y se llega a un acuerdo común entre las tres diputaciones, son las Juntas Generales de cada territorio, en función de sus respectivas mayorías políticas, las que deben aprobar la nueva norma fiscal. Una vez aprobadas en Juntas, serán refrendadas después en el Consejo Vasco de Finanzas por los tres diputados generales y el consejero de Economía del Gobierno Vasco.

Un proceso, pues, bastante largo, que lleva su tiempo y su negociación política y financiera; y que desde luego no culminará este miércoles. No es la primera vez que modificaciones fiscales de las tres diputaciones se aprueban in extremis rozando el 31 de diciembre, teniendo en cuenta que son de aplicación cada uno de enero.