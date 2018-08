Economía

Tapia tacha de 'oscurantista' el cierre de la costera del bonito

Agencias | Redacción

08/10/2016

"No nos representan, no representan nuestros intereses y adoptan decisiones arbitrarias", ha afirmado la consejera vasca de Desarrollo Económico.

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, ha criticado que el cierre cautelar de la campaña del bonito es una decisión que se ha tomado "sin ningún tipo de transparencia, oscurantista y sin planificación" por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En una comparecencia en el puerto de Bermeo (Bizkaia), Tapia advertido así de que el cierre cautelar de la campaña del bonito no es consecuencia del agotamiento de la cuota sino de la asignación de España a Francia de parte de la misma.

"Es una decisión que se ha tomado sin ningún tipo de transparencia, sin ponerse en contacto con nadie, oscurantista a todas luces, y sin planificación", ha denunciado.

A su juicio, esta decisión denota que al Gobierno español "no le importa para nada lo que está sucediendo en el sector arrantzale vasco". "No nos representan, no representan nuestros intereses y adoptan decisiones totalmente arbitrarias", ha añadido.

Ante esta situación, el Gobierno Vasco ha vuelto a reclamar que, "de manera urgente, se reparta la cuota del bonito del norte como ya se ha hecho ya con el verdel y el chicharro" y que cada flota pueda decidir sobre la campaña.