Economía

Aeropuerto de Foronda

Ryanair comenzará a operar desde Vitoria el 26 de marzo

AGENCIAS | REDACCIÓN

03/11/2016

Así, Vitoria conectará con Milán y Tenerife Sur con dos frecuencias semanales, cuatro vuelos.

La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair comenzará a operar desde Vitoria a finales de marzo de 2017, concretamente al aeropuerto italiano de Bérgamo-Milán y a Tenerife Sur, con dos frecuencias semanales (cuatro vuelos).

El primer vuelo desde el aeropuerto de Foronda a Bérgamo-Milán está programado para el 26 de marzo y el que tiene como destino Tenerife Sur el 29 del mismo mes, según ha concretado hoy durante una rueda de prensa el responsable de ventas y mercadotecnia de Ryanair en España y Portugal, José Espartero.

El regreso de Ryanair al aeropuerto vitoriano forma parte del acuerdo alcanzado con VIA, la sociedad pública de promoción de Foronda integrada por el Gobierno Vasco, la Diputación de Álava, el Ayuntamiento de la capital y la Cámara de Comercio e Industria provincial.

VIA adjudicó a Ryanair el contrato que, según ha recordado uno de sus responsables, Enrique Gutiérrez, tiene una vigencia de cuatro años, cada uno de los cuales la aerolínea recibirá 800.000 euros de dinero público, es decir, en total, 3,2 millones de euros.

Según anunció VIA tras la adjudicación, el acuerdo contempla dos nuevas conexiones aéreas en 2018 con Bucarest (Rumanía) y Palma de Mallorca, y un quinto destino con Málaga en 2019. No obstante, el responsable de Ryanair ha precisado que aún la compañía no ha decidido las rutas que programará esos años, que se irán definiendo durante los próximos meses.

