Rementeria se pregunta si ELA no debiera crear un partido político

AGENCIAS | REDACCIÓN

07/11/2016

La Diputación de Bizkaia prevé poner en marcha un fondo de innovación de 100 millones de euros.

El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria ha afeado la actitud del sindicato ELA, del que ha dicho, sin citarlo: "Me pregunto si no debiera organizar un partido político y presentarse a unas elecciones".

Rementeria ha ofrecido en Bilbao una charla sobre los retos económicos de Bizkaia, durante un acto organizado por la patronal vizcaína Cebek, en el que ha agradecido la labor de los empresarios por "haber aguantado la crisis y haber mantenido las persianas arriba y, en general, no haber abusado de una reforma laboral que también permite esa posibilidad". Pese a ello, "no lo habéis hecho", ha valorado ante una auditorio integrado en parte por representantes empresariales.

El diputado general ha afirmado que siempre ha recibido de Cebek "una opinión directa y leal", entendiendo por lealtad "decir lo que uno piensa y de cara en una mesa y con argumentos".

Ha lamentado, sin embargo, que no advierte igual actitud "en los dirigentes de un sindicato -en alusión a ELA, aunque sin mencionarlo-.

"Cada vez que escucho a su máximo responsable hablar de gobiernos neoliberales, de protección social, de fiscalidad, de autodeterminación, incluso, del Tren de Alta Velocidad, y no para apoyarlo, me pregunto si no debiera organizar una formación, un partido político y presentarse a unas elecciones", ha reflexionado. Rementeria ha reprochado, además, que las críticas por parte de ese sindicato se hagan "siempre" ante los medios de comunicación "y no en una mesa".

Por otra parte, Rementeria ha adelantado que la Diputación foral de Bizkaia prevé poner en marcha en 2017 un fondo de innovación que pondrá en circulación 100 millones de euros en los próximos tres años y, además, trabaja en la creación de un fondo de capital alternativo, de deuda convertible.