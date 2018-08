Economía

Ministerio de Fomento

Las aerolíneas afectadas por la nube volcánica no serán indemnizadas

Redacción

22/06/2010

Según las compañías aéreas españolas, la nube de polvo y ceniza que paralizó los cielos europeos procedentes del volcán islandés les provocó unas perdidas valoradas en 42 millones de euros.

El ministro de Fomento, José Blanco, ha dicho hoy que "no está prevista la compensación" a las aerolíneas por los efectos de la erupción del volcán islandés Eyjafjalla, que provocó la paralización del tráfico aéreo en numerosos países europeos, entre ellos, aeropuertos españoles.



En un desayuno informativo, Blanco ha explicado que España no va a indemnizar a las aerolíneas y que este asunto no se va a abordar en el Consejo de Ministros de Transportes europeos del próximo jueves.



Al ser España un lugar de entrada de ciudadanos de otros países -ha argumentado Blanco- resultó beneficiado en algunos aspectos porque muchos viajeros utilizaron transportes alternativos y hubo también mayor ocupación hotelera.



