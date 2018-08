Economía

Trabajadoras de residencias de Bizkaia seguirán con las movilizaciones

Agencias | Redacción

03/01/2017

Continuarán con las movilizaciones hasta llegar a un acuerdo para mejorar las condiciones laborales y la calidad asistencial.

Trabajadoras de residencias de Bizkaia intensificarán sus movilizaciones para exigir la mejora de sus condiciones laborales y una "calidad asistencial digna para los usuarios" de los centros residenciales hasta tener un acuerdo firmado.

El responsable de ELA Julio Fonvellida ha recordado que "acabamos 2016 con huelga y comenzados 2017 con huelga". "Estamos en la calle, donde hay que estar, para exigir la mejora de las condiciones de trabajo y de la calidad asistencial a los residentes", ha dicho.

Tras denunciar que la Diputación Foral de Bizkaia no ha accedido a reunirse con las trabajadoras, ha afirmado que "hay ya pocos adjetivos para esta Administración Pública y para la patronal". "No hay ningún tipo de contacto y la situación ya es lamentable, porque ya no hablamos solamente de unas condiciones dignas para las trabajadoras, sino que hablamos de un modelo de asistencia que necesita una importante mejora en ratios".

El representante de ELA ha afirmado que la movilización es "la única vía que nos dejan", a la vez que ha asegurado que están abiertos a "llegar a acuerdos con quienes quieren garantizar realmente las condiciones de trabajo y una condiciones dignas que tenemos que brindar a la sociedad".

Tras recordar que la huelga acaba este 6 de enero, ha reiterado la intención de las trabajadoras de residencias de Bizkaia de "seguir intensificando" las movilizaciones "hasta que haya una solución al conflicto".