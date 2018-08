Economía

Polémica

Gregorio Rojo se va "por el bien" de Caja Vital

Redacción

02/07/2010

El ex presidente de Caja Vital ha asegurado que la gobernabilidad de la entidad está "asegurada" y espera que se cumpla el acuerdo de gobernabilidad de cuatro años que alcanzaron PNV y PSE.

El ex presidente de Vital, Gregorio Rojo, ha afirmado que ha presentado su dimisión como máximo responsable de la caja "por el bien de la entidad" y espera que se cumpla "escrupulosamente" el acuerdo de gobernabilidad de cuatro años, que alcanzaron PNV y PSE.

Rojo ha realizado estas manifestaciones en una rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz, tras comunicar ayer que dimitía, después de que la Audiencia Provincial de Álava ratificar la nulidad de su nombramiento, al entender que se había excedido en el número de años de mandato.

"Me voy por el bien de la entidad, porque no soporto la obsesión de algunos para poner a la caja en una situación que no beneficia a la entidad", ha añadido.

En su comparecencia, ha asegurado que la gobernabilidad de la vital está "asegurada" y que ahora se iniciará el proceso habitual para cubrir la vacante.

En este sentido, ha recordado que existe un acuerdo de gobernabilidad de cuatro años, suscrito entre PNV y PSE, y espera que "se cumpla escrupulosamente y desde la buena fe que dio origen a ese pacto".



Asimismo, Rojo ha señalado que, "pese a que existen importantes garantías para la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo", no lo hará porque "el camino" hasta lograr una sentencia firme "es largo, complejo y lleno de zancadillas".

A este respecto, Rojo ha realizado un llamamiento a la clase política alavesa "para que no caiga en tentaciones de manipular a los impositores y para no crear desconfianzas e incertidumbres en un momento tan delicado como el actual".



Trayectoria

Rojo, presidente de Caja Vital desde el año 2004, ha afirmado que tiene motivos para sentirse "orgulloso" sobre su gestión, y ha enumerado sus logros al frente de la entidad, entre los que ha destacado la creación de la nueva sede corporativa de la entidad, la puesta en marcha de la plataforma logística Arasur y el "vuelco impresionante" a la Obra social.

Asimismo, el ex presidente de Caja Vital ha recordado que Caja Vital se encuentra "entre las mejores cajas de ahorro estatales" en cuanto a solvencia, liquidez, eficiencia, resultados y baja

morosidad.