El Gobierno no prevé subir los impuestos en los Presupuestos de 2011

Redacción

18/08/2010

Elena Salgado ha asegurado que para que el Estado facture lo previsto en 2011 no será necesaria una nueva reforma fiscal, si bien no descarta la citada modificación que no tendría ánimo recaudatorio.

Vídeos (1) El Gobierno no prevé subir los impuestos en los Presupuestos de 2011 Los Presupuestos de 2011 no incluirán previsiblemente una subida de impuestos, aunque se haga un "pequeño ajuste" para garantizar la equidad, e incorporarán la recuperación de 500 millones de euros para infraestructuras, sin que nada de ello

impida que el déficit se reduzca dentro de lo previsto. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha asegurado que para que el Estado facture lo previsto el año que viene no será necesaria una nueva reforma fiscal, si bien no descarta la citada modificación que no tendría ánimo recaudatorio. De acometerse este ligero ajuste, se cumpliría lo que ha venido anunciando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha dicho en varias ocasiones que los nuevos esfuerzos habría que pedírselos a quienes tengan un mayor poder adquisitivo. No obstante, Salgado ha asegurado que esa posibilidad no está de momento sobre la mesa y ha zanjado así el debate abierto en los últimos días por el ministro de Fomento, José Blanco, presente en la rueda de prensa, quien había dejado entrever la subida impositiva. La titular de Economía ha dicho que las modificaciones fiscales hechas a lo largo del año garantizan los ingresos y el compromiso de reducir el déficit público al 6% del PIB en 2011. Tampoco comprometerá el objetivo de estabilidad presupuestaria la reasignación de 500 millones de euros para retomar infraestructuras que inicialmente se habían visto afectadas por el plan de austeridad. Ese reajuste, que podría ser "ligeramente superior" una vez que se concreten las cuentas del próximo año, procede en su mayor parte de una mejor previsión para 2011 sobre el pago de intereses asociados a la deuda del Estado. Según el ministro de Fomento, José Blanco, estos recursos adicionales beneficiarán a 50 obras de casi todas las comunidades autónomas que están en avanzado estado de ejecución. Se dará prioridad a aquellas que facilitan la movilidad y cohesionan el territorio, de las que Blanco puso como ejemplo la Autovía del Cantábrico (A-8), aunque dijo que el resto se detallará en el anexo de inversiones que contengan los presupuestos.





