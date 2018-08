Economía

Fagor CNA

CNA dice que quiere seguir con Edesa y que no habrá concurso de acreedores

AGENCIAS | REDACCIÓN

06/07/2017

El Comité de empresa se ha reunido con la dirección, reunión que ha calificado de 'decepcionante' porque la empresa no ha presentado ningún plan de futuro.

El grupo Fagor CNA ha comunicado hoy al comité de empresa que no tiene intención de presentar concurso de acreedores, pese a haber instado el preconcurso, ya que su pretensión es continuar con la actividad. Este es uno de los mensajes que la dirección del grupo catalán ha trasladado hoy a los representantes de los trabajadores en una reunión que estos han calificado de "decepcionante" porque la compañía no ha expuesto "un plan de futuro".

En un comunicado tras la reunión con CNA Group, el comité de empresa ha explicado que los propietarios de la sociedad les han comunicado que, a pesar de haber instado el preconcurso de acreedores, "no tienen intención de presentar el concurso de acreedores" y que pretenden continuar con la actividad, para lo que van a iniciar "cambios en su estructura para mejorar su rentabilidad". No obstante, les han trasladado que "no hay en este momento ningún plan de viabilidad finalizado".

Han manifestado también su deseo de "negociar con todos los agentes implicados en la posible solución a la situación de la empresa", algo a lo que el comité está dispuesto, aunque han subrayado de que para su implicación es necesario que se retire "inmediatamente" el ERE de extinción para 30 personas que se ha presentado por parte de la empresa para la planta de Garagartza, un asunto que no se ha abordado en la reunión de hoy.

La representación social ha afirmado que, de mantenerse este ERE, sobre el que se ha convocado la primera reunión negociadora para el próximo lunes, se dará "un escenario de confrontación".

"Tenemos que acabar con la falta de transparencia e improvisación que hemos sufrido hasta ahora, y estamos dispuestos a colaborar en un proyecto industrial serio con garantías y compromisos, y que cuente con el apoyo de todos los agentes implicados", subraya el comité.

Esta mañana los trabajadores han secundado un paro de dos horas, de diez de la mañana a mediodía, en las plantas de Garagartza de Arrasate, Basauri y Eskoriatza.

Un plan de viabilidad para Edesa Industrial a final de mes

Por otro lado, la dirección de Fagor CNA Group se ha comprometido con el Gobierno Vasco a presentar un plan de viabilidad para Edesa Industrial "antes de que finalice el mes", según han informado fuentes del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad a Europa Press.

La reunión ha comenzado a las 14:30 horas y ha sido "muy breve y tensa". En el encuentro ha estado presentes el presidente de CNA Group, Jorge Parladé, acompañado de dos directivos de la firma catalana.

El Gobierno Vasco ha estado representado por la Viceconsejería de Industria a través del viceconsejero Javier Zarraonandia y el director de Desarrollo Industrial, Alejandro López Cárcamo. En la reunión no ha estado presente la consejera Arantxa Tapia.

Los responsables de CNA "no han dado muchas explicaciones" acerca de la situación actual de preconcurso de acreedores, que afecta a los 350 trabajadores de Edesa Industrial de las plantas guipuzcoanas de Arrasate y Eskoriatza, y a la vizcaína de Basauri de Edesa Industrial.

En el encuentro han alegado que "los cálculos que habían hecho no eran correctos y no han acertado".