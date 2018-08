Economía

Sesión de control

Zapatero: 'El PNV tiene bastante que decir en los Presupuestos'

Redacción

08/09/2010

Así se lo ha trasladado el presidente del Gobierno al portavoz del PNV, Josu Erkoreka. Rajoy le pide que "no cambie votos para mantenerse por unas transferencias".

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le ha trasladado al PNV que tiene "bastante que decir" en el diseño de los Presupuestos Generales del Estado de 2011, mientras que el líder del PP, Mariano Rajoy, le ha pedido que "no cambie votos para mantenerse por unas transferencias".



En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Zapatero le ha asegurado al portavoz del PNV, Josu Erkoreka, que quiere su apoyo a las cuentas estatales y le ha pedido que sea constructivo.



Aún así, el Congreso ha sido escenario de una lucha dialéctica entre Zapatero y Rajoy.

El jefe del Gobierno ha acusado al líder del PP de falta de imaginación y de falta de propuestas en materia económica y le ha indicado que ha vuelto igual que cuando se fue de vacaciones, "repitiendo las mismas frases que en el Debate sobre el Estado de la Nación".

Rajoy le ha respondido que está haciendo "mucho daño" a los españoles y ha añadido que sigue igual que antes del verano "porque el paro sigue aumentando, el crecimiento económico

disminuye y mientras en Europa comienza la recuperación, aquí no".



Como muestra de que su grupo sí presenta iniciativas, Rajoy le ha emplazado al debate del jueves sobre la reforma laboral para que apoye las 70 enmiendas que su grupo presentó y el PSOE no aceptó.



Rajoy ha dicho que no se sabe quién va a apoyar al Gobierno en los próximos debates y ha subrayado que el Ejecutivo está en situación de provisionalidad, "el ministro de Trabajo no está y no sabemos cómo está la de Sanidad".



El presidente del Gobierno ha instado a Rajoy, antes de terminar su intervención, a que presente ya sus 50 medidas para salir de la crisis y que mantenga una actitud constructiva, "que le vendrá bien

a la economía y a España".