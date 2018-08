Economía

Revisión al alza

Gobierno Vasco: 'Todo apunta a que el PIB subirá hasta el 3 % en 2017'

agencias | redacción

27/07/2017

El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, reitera que ante la "clara" mejora de la economía vasca conviene una subida "general" de los salarios.

La economía vasca crece a un ritmo superior a lo esperado, un 2,9% en segundo trimestre, por lo que el Gobierno Vasco revisará "al alza" su previsión de crecimiento, previsiblemente hasta una cifra cercana al 3 %.

Así lo anunciado el consejero de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, que ha ofrecido una rueda de prensa para analizar el avance de los datos del PIB del segundo semestre y presentar el informe anual de la economía vasca de 2016.

El consejero ha valorado que la economía de Euskadi "va claramente por encima del escenario previsto", lo que implicará una "revisión al alza" del crecimiento del 2,7 % previsto por el Gobierno Vasco. La nueva cifra, que rondará el 3 %, no se traducirá en unos presupuestos "expansivos" para 2018.

Azpiazu ha valorado también el "alto nivel de generación de empleo", ya que en el segundo trimestre ha aumentado un 2,2 % en términos anules y un 0,8 sobre el trimestre anterior gracias al "protagonismo" del sector servicios.

En este contexto, ha reiterado sus reflexiones en torno a la "conveniencia" de iniciar un proceso de recuperación salarial. En referencia a las objeciones que han expresado en los últimos tiempos algunas organizaciones patronales frente a los mensajes de este tipo que se han lanzado desde las instituciones públicas, el consejero ha reconocido que, "a veces, se ha creado polémica en torno al carácter general de la subida salarial".

El responsable autonómico de Hacienda ha asegurado que no pretende "polemizar" en torno a este asunto. No obstante, ha subrayado que "es claro que una subida salarial no tiene que ser universal", ya que hay empresas en "dificultades" y con situaciones "muy diferentes" respecto a las demás, aunque dicho incremento de salarios sí tiene que ser "general".

Datos del segundo trimestre

El Producto Interior Bruto (PIB) ha registrado en el segundo trimestre de 2017 un crecimiento interanual del 2,9 %, una vez extraídos los efectos estacionales y de calendario, según los datos avance elaborados por Eustat.

Respecto al trimestre anterior, la tasa de variación intertrimestral ha sido del 0,9 %, dos décimas más que el trimestre anterior.

Desde el lado de la oferta, el crecimiento interanual del segundo trimestre de 2017 mantiene la tendencia observada el trimestre anterior, sustentada, ante todo, en la evolución del sector servicios, unida a un mantenimiento del tono positivo del sector industrial y a un sector de la construcción que vuelve a confirmar el ritmo de progresión iniciado a finales de 2016.

El empleo, medido como puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, ha crecido un 2,2 % en relación al mismo trimestre del año anterior. El crecimiento intertrimestral ha sido de un 0,8 %.