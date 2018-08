Economía

Reunión con Felipe VI

Rajoy pide 'no tratar a patadas' al turista

agencias | redacción

07/08/2017

A su juicio, es un "disparate" dañar uno de los sectores que más crecimiento y empleo generan, por lo que ha pedido "cuidar, mimar y tratar bien" al turismo.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha defendido hoy "cuidar y mimar" la industria del turismo y "no tratar a patadas" a los que visitan el Estado español.

Los ataques a los intereses turísticos ha sido alguno de los asuntos tratados por Rajoy en su despacho con el rey Felipe VI en el Palacio de Marivent, que empezó con dos horas y cuarto de retraso después del ataque de lumbalgia que sufrió esta mañana a la vuelta de su caminata matinal.

En su comparecencia ante los medios y aprovechando su presencia en Baleares, Rajoy ha informado a Felipe VI de los últimos datos del turismo y ha cargado contra las camapañas contra el turismo.

"No sé si hay que recibir al turismo con un cartel de 'bienvenido, señor turista', pero me parece que lo que no se puede hacer es, al turista, que deja muchísimos ingresos, que permite que muchos españoles puedan trabajar, tratarlo a patadas", ha denunciado.