Rementeria aboga por una rebaja del Impuesto de Sociedades

Agencias | Redacción

28/09/2017

Su socio de gobierno, el PSE-EE, así como EH Bildu y Podemos han rechazado de plano la propuesta.

La fiscalidad ha centrado buena parte del debate de Política General de Bizkaia. El diputado general, Unai Rementeria, ha apostado por rebajar el Impuesto de Sociedades, a lo que su socio de gobierno, el PSE-EE, EH Bildu y Podemos se oponen.

En su discurso en el pleno de política general de las Juntas de Bizkaia celebrado en Gernika, Rementeria ha dedicado parte de su primera intervención a comentar la situación de la fiscalidad, en un momento en el que PNV y PSE ultiman la negociación sobre la reforma de las normas fiscales vascas.

El diputado general ha recordado que el Impuesto de Sociedades en Euskadi es del 28 %, frente al 20 % de Finlandia o el 15 % de Alemania, entre otros países europeos que mantienen tipos más bajos.

Esta circunstancia, según ha señalado, lleva a los empresarios a "hacer un tachón en nuestro mapa" y rehusar implantarse en suelo vizcaíno.

Así, Rementeria ha reclamado una bajada del tipo para hacer Bizkaia más "competitiva y atractiva" en aras de animar a las empresas a "plantearse Bizkaia como posibilidad, algo que ahora difícilmente sucede".

Su "visión particular", ha matizado el diputado general sobre este asunto, es "no tocar los impuestos a los ciudadanos. No", ha subrayado.

El PSE-EE y la oposición responden

La idea de reducir el Impuesto de Sociedades a las empresas ha sido contestada por PSE-EE, EH Bildu y Podemos, mientras que el PP ha elogiado que el PNV se acerque ahora a sus posicionamientos en materia fiscal.

El portavoz del PSE-EE en Juntas de Bizkaia, Carlos Totorika, ha advertido de que bajar el Impuesto de Sociedades en Bizkaia sería "un auténtico error" y ha insistido en su apuesta por "una fiscalidad progresiva".

El representante de EH Bildu, Josu Unanue, ha apostado por reformar también el Impuesto de Sociedades, pero en sentido inverso a la bajada planteada por Rementeria. Unanue ha señalado que "en teoría" las empresas "deberían pagar el 28 % de sus beneficios", pero "aportan muchísimo menos gracias a las exenciones" que se les aplican.

Por su parte, la portavoz de Podemos, Neskutz Rodríguez, ha censurado que Rementeria haya dejado clara su posición en materia fiscal, pero no la de la Diputación, y ha deseado que Bizkaia no se convierta con esta propuesta en un "paraíso fiscal".

Por último, el portavoz del PP, Javier Ruiz, ha apuntado que Rementeria "va en la buena dirección" y ha considerado que bajar impuestos no tiene que suponer un descenso de la recaudación porque, a más contribuyentes, más ingresos.