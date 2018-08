Economía

Gipuzkoa probará el nuevo peaje en noviembre, tras el visto bueno de la UE

Agencias | Redacción

05/10/2017

Los pórticos de Irun y Etzegarate ya han sido colocados, mientras que el de Andoain se colocará este fin de semana. El cobro real se aplicará a partir de enero.

La agencia guipuzcoana de infraestructuras Bidegi comenzará a probar el nuevo sistema de cobro de peaje para vehículos pesados en la N-I y la A-15 a partir del mes de noviembre, una vez que ya ha recibido el visto bueno de la Comisión Europea.

Aintzane Oiarbide, la diputada de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa, ha explicado que ya están instalados dos pórticos para el cobro del peaje, en Irun y en Etzegarate, mientras que el de Andoain será colocado este fin de semana.

Una vez instalados, el sistema comenzará a funcionar, a modo de prueba, en la primera semana de noviembre, mientras que el cobro real a los camiones se aplicará a partir del próximo mes de enero.

Oiarbide ha aclarado que los transportistas de Gipuzkoa deberán pagar lo mismo que los extranjeros, porque cualquier ayuda en este concepto sería observada como discriminatoria por la UE y no sería permitida. La diputada ha manifestado que está en contacto con las agrupaciones del sector para estudiar otro tipo de medidas que puedan favorecer a los transportistas guipuzcoanos.

Por su parte, el responsable del proyecto AT, Iñigo Arias, ha indicado que la aplicación informática que se empleará para gestionar el cobro de este peaje está "muy avanzada" y la web en la que los usuarios deberán registrarse para facilitar el pago estará operativa la próxima semana.

Los transportistas que dispongan de un dispositivo de cobro via T no deberán inscribirse, pero quienes no lo tengan deberán registrarse en la web y vincular un sistema de pago a la matrícula de su vehículo, de manera que el cobro será automático.

Los nuevos usuarios dispondrán de un plazo de 24 horas después del paso por los pórticos para darse de alta en la web y poder pagar el peaje.

Dictamen "favorable"

?Enviamos nuestro informe a la Comisión Europea en de 2016 y tras trabajar conjuntamente con el Departamento de Infraestructuras Viarias ha emitido el dictamen favorable, indicando que el peaje cumple con los requisitos que establece la directiva en su artículo 7", ha explicado Oiarbide.

En ese artículo se establece qué requisitos son de obligado cumplimiento en cuanto a la tasa de recuperación de los costes de infraestructura y que no haya discriminación directa o indirecta.

La diputada ha señalado que con el establecimiento del peaje de la N-1 se cumplirán dos objetivos principales: equilibrar los tráficos y conseguir que los transportistas foráneos, un 60%, aporten al mantenimiento de esa infraestructura. ?Los guipuzcoanos no podemos costear en exclusiva el mantenimiento y la mejora de esta infraestructura que se encuentra en el eje transeuropeo?.