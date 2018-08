Economía

Educación

OPE en 17 especialidades de Secundaria y 6 de FP, con mínimo 211 plazas, en Navarra

Agencias | Redacción

10/11/2017

El Departamento de Educación, además, ha anunciado que se convocará otra OPE para Infantil y Primaria, con al menos 73 plazas.

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra convocará una Oferta Pública de Empleo para 17 especialidades de Secundaria y 6 de Formación Profesional, con un mínimo de 211 plazas, que podrían ampliarse en función de la tasa de reposición y estabilización; además, asegura que se convocará una OPE para Infantil y Primaria con al menos 73 plazas.

La decisión de mantener el número de especialidades anunciado y no ampliarlo ha sido acordada en la mesa sectorial de Educación reunida esta mañana, en la que se ha apuntado que hay especialidades susceptibles de ver ampliado el número de plazas. En Secundaria están previstas 184 plazas, y 27 en Formación Profesional.

Así lo han comunicado en rueda de prensa la consejera de Educación, María Solana, y el director general, Roberto Pérez, quienes han manifestado, aunque no era uno de los temas del orden del día, que habrá una OPE de Infantil y Primaria, a lo que han añadido que están valorando la posibilidad de aumentar las 73 plazas previstas.

Solana ha precisado que no están en disposición de fijar el número de plazas en el que se podrían ampliar las OPE, a lo que ha añadido que partiendo de la tasa de estabilización tienen que hacer un planteamiento mirando a tres años.

Dos horas y media de reunión

El Departamento de Educación ha acogido la reunión que se ha prolongado durante unas dos horas y media, con dos puntos en el orden del día: el pacto educativo y la OPE de Secundaria y FP. La actitud y el tono en el que se ha desarrollado la sesión han sido valorados de forma positiva por la consejera.

Se han debatido los criterios técnicos seguidos para determinar en qué especialidades se ofertan plazas, según Pérez, quien ha indicado que los sindicatos han considerado que el número de plazas estaba bien basado en datos técnicos y han solicitado que sea ampliado, pero no así las especialidades.

Por lo tanto, con el objeto de dar tranquilidad a los opositores, se ha decidido mantener las especialidades anunciadas, pero queda abierta la posibilidad de aumentar el número, si es posible, por un incremento de la tasa de reposición o por la tasa de estabilización que se plantea a nivel estatal.

En el informe técnico que se ha entregado a los sindicatos, según ha señalado, se observa que hay especialidades susceptibles de ver ampliado los números.

En el orden del día no figuraba la OPE de Infantil y Primaria, si bien ha habido algún comentario, pero sin llegar a ningún acuerdo porque están a la espera de un informe jurídico requerido por quienes no comparten la teoría de Educación de que si no se convocan esas plazas, que provienen de la 2015, se perderían como tales, ha indicado Solana, quien ha dicho no entender cómo se puede exigir estabilizar el empleo y a la vez oponerse a esta convocatoria.

Una plataforma contraria a esta OPE ha intentado plantear sus reivindicaciones en la mesa, sin llegar a poder hacerlo al considerarse que no era el foro, pero sus representantes serán recibidos por los responsables de Educación, según han apuntado.

El pacto "parte de un punto bueno"

El "Pacto Educativo por la Mejora de la Calidad de la Enseñanza Pública" era el otro punto del orden del día y en este caso, según Pérez, los sindicatos han hecho una valoración general, sin entrar en los diferentes puntos, que serán analizados en otras sesiones. La impresión, ha comentado, es que el pacto parte de un "punto bueno" al que habrá que "añadir compromisos y concreciones".