HUELGA EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA

Los sindicatos llaman el jueves a la huelga a los profesores de los centros públicos

AGENCIAS | REDACCIÓN

27/11/2017

ELA, LAB y Steilas aseguran que el Gobierno Vasco no le deja 'más opción'. Los sindicatos piden entre otras cosas un incremento de la plantilla y reducir la temporalidad.

Los sindicatos ELA, LAB y Steilas han hecho un llamamiento a los profesores de centros públicos para secundar la huelga prevista para el jueves, 30 de noviembre, y han afirmado que el Gobierno Vasco no les deja "más opción". Los sindicatos han recordado las principales reivindicaciones, entre ellas, incrementar la plantilla y reducir la temporalidad.

En una comparecencia en Bilbao, los sindicatos han apuntado que, durante las tres primeras semanas de noviembre, se han llevado a cabo semanas de lucha y huelgas del Consorcio Haurreskolak y los colectivos de Cocina y Limpieza y Educación Especial y esta semana es el profesorado el que "toma el relevo".

Por ello, a lo largo de la semana llevarán a cabo distintas movilizaciones. En concreto, trasladarán a las escuelas y a la calle sus reivindicaciones a través de kalejiras y concentraciones y el jueves, día de huelga, se manifestarán en Bilbao, Donostia / San Sebastián y Vitoria-Gasteiz.

Los sindicatos han recordado que el pasado curso iniciaron las movilizaciones para denunciar la "grave situación" que están sufriendo en los diferentes sectores que conforman la educación pública no universitaria vasca, "con la clara intención de revertir esta situación". "El Gobierno Vasco, en cambio, no ha dado una respuesta adecuada a nuestras reivindicaciones", ha agregado. "El Departamento de Educación no nos deja más opción que la de mantener la dinámica de huelgas y movilizaciones previstas para este curso", han añadido los sindicatos que han apuntado que se seguirán movilizando hasta la huelga general convocada para todos los sectores el día 12 de diciembre.

Reivindicaciones

Los sindicatos LAB, ELA y Steilas han recordado las principales reivindicaciones, entre ellas, aumentar la actual inversión pública en educación del 3,5% del PIB hasta la media europea, para llegar progresivamente al 6%; incrementar la plantilla en 1.800 docentes; reducir la actual tasa de temporalidad del 38% al 6%; descender un 10% los ratios de alumnos-aula o revertir el recorte salarial.