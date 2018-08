Economía

HUELGA EN EDUCACIÓN

Sindicatos cifran la huelga de profesores en un 70%; el Gobierno Vasco en un 45,95%

30/11/2017

Estaban llamados a la huelga cerca de 28.000 profesores de la enseñanza pública no universitaria en demanda de mejoras laborales.

Más del 70% de profesores de la enseñanza pública vasca han secundado hoy la huelga, según han informado las centrales que han convocado el paro, ELA, LAB y Steilas. La huelga ha tenido un seguimiento especial en Educación Infantil y Primaria. El Gobierno Vasco, disponiendo de información del 94% de los centros, ha situado la participación en el 45,95%. En total, están llamados a la huelga cerca de 28.000 profesores de la enseñanza pública no universitaria en demanda de mejoras laborales.

Además, el mediodía han realizado manifestaciones en Bilbao, Donostia / San Sebastián y Vitoria-Gasteiz.

Los sindicatos han informado a través de un comunicado que miles de profesores han salido a la calles "para denunciar la grave situación que sufrimos en la Educación Pública, socializar nuestras reivindicaciones y exigir al Departamento de Educación, una negociación que dé respuesta a esta situación".

Los sindicatos LAB, ELA y Steilas han recordado las principales reivindicaciones, entre ellas, aumentar la actual inversión pública en educación del 3,5% del PIB hasta la media europea, para llegar progresivamente al 6%; incrementar la plantilla en 1.800 docentes; reducir la actual tasa de temporalidad del 38% al 6%; descender un 10% los ratios de alumnos-aula o revertir el recorte salarial.

Denuncian que hasta ahora el Gobierno Vasco no ha mostrado ninguna voluntad para iniciar una verdadera negociación. Por ello, exigen al Departamento de Educación que inicie una negociación que responda a la "grave situación" del sector y de la Educación Pública y a sus reivindicaciones. "De no ser así, no nos dejará otra vía que la de dar continuidad a la dinámica de movilizaciones y huelgas", han finalizado.