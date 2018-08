Economía

Coyuntura económica en Euskadi

Confebask prevé que la economía vasca crezca un 2,9 % en 2018

Agencias | Redacción

27/12/2017

"De seguir a este ritmo" Euskadi podría recuperar en 2019 el nivel de empleo anterior a la crisis económica.

Confebask prevé que la economía vasca crezca un 2,9 % en 2018 y cree unos 18.000 empleos. "De seguir a este ritmo", Euskadi podría recuperar en 2019 el nivel de empleo de antes de la crisis, según ha explicado su presidente, Roberto Larrañaga.

El presidente de la patronal vasca ha presentado este miércoles en Bilbao, junto al director general de Confebask, Eduardo Aréchaga, su 'Informe de coyuntura económica', que refleja que 2017 ha sido "un buen año" para la actividad económica y el empleo en Euskadi y que 2018 transcurrirá "por derroteros similares".

Para 2018, Confebask espera que la economía vasca registre su quinto año de recuperación, con un crecimiento, en palabras de su director general, "fuerte y saneado" que ha cifrado en un 2,9%, cuatro décimas más que la previsión del Gobierno Vasco. Por primera vez desde 2014, esta estimación se sitúa por encima del crecimiento previsto del Estado.

El consumo privado, la inversión empresarial en bienes de equipo y la industria serán, en opinión de Confebask, los principales factores en el crecimiento de la economía. Según sus estimaciones, el consumo privado crecerá en un 2,9 % y la industria, con un aumento del 3,1 %, será de nuevo el "principal motor de crecimiento" en Euskadi gracias a la aceleración de la inversión en Europa y a "la normalización de algunos factores de industrias puntuales" que habían "lastrado" el crecimiento.

Para la construcción se prevé un aumento del 2,6 % y para los servicios del 3 %, mientras que la aportación exterior será de nuevo "nula", con un aumento similar de importaciones y exportaciones. Por lo que respecta al empleo, las previsiones de Confebask apuntan a que 2018 será "un buen año".

Estima que la cifra de afiliados a la Seguridad Social alcanzará los 18.000 (+1,9 %), por debajo de lo previsto para 2017 porque, según ha indicado Eduardo Aréchaga, será "más intensivo" en creación de empleo industrial, que habitualmente aumenta en menor cantidad pero con empleos de "mayor calidad".

De este modo, se cerrará el próximo año con unos 963.000 afiliados una tasa de paro que rondará el 8 %, la más baja desde 2009. En función de las previsiones de Confebask, "si la coyuntura sigue con estas previsiones, recuperaremos en 2019 el empleo que teníamos en 2007", antes de la crisis.

En relación a la posibilidad de que esta mejora se traduzca en crecimientos salariales, el presidente de Confebask ha reiterado que no va a hacer "un llamamiento a una subida generalizada" ya que "no todos los sectores ni todas las empresas se están comportando igual" y los costes también han subido "sensiblemente". No obstante, ha confiado en que "en la medida en que las perspectivas se vayan consolidando irán subiendo" los salarios.