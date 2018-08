Economía

Protestan por la apertura en festivos del súper de la estación de autobús de Donostia

Agencias | Redacción

21/01/2018

Unas cincuenta personas han participado en la concentración, convocada por ELA, LAB y CCOO.

Medio centenar de personas, convocadas por los sindicatos ELA, LAB y CCOO, han celebrado hoy una concentración de protesta ante el nuevo supermercado de la estación de autobuses de San Sebastián para exigir que no abra los domingos y festivos.

Con una pancarta con el lema en euskera "Domingos y festivos, cerrado", los manifestantes han coreado gritos en contra de las aperturas en festivos y han exhibido carteles con el lema "Nuestro ocio no es negocio", ante el acceso del supermercado BM, del grupo Uvesco, recientemente inaugurado en la estación de autobuses donostiarra.

La portavoz de ELA Maddi Aspiazu ha explicado que el objetivo de la protesta consiste en lograr que los domingos y festivos no se abra el supermercado, al entender que trabajar en estos días "va en contra de los intereses de los ciudadanos y va a favor de los intereses de unos pocos".

"Ética social"

"Una cosa es lo que diga la ley, y, otra, lo que dicta la ética social. Nosotros defendemos que las aperturas tienen que ser cero y no queremos que se utilicen excusas para abrir los domingos y festivos y convertirnos en una ciudad como Madrid o Barcelona, que no se distingue si estamos a lunes, a domingo, sábado o martes", ha agregado Aspiazu.

La representante sindical ha considerado que abrir los domingos no implica generar más empleo, sino que se produce contratación a tiempo parcial, "lo cual no beneficia en nada al trabajador" porque son "poquitas horas que no permiten conciliar".

Estas centrales opinan que las aperturas en festivos no crean empleo, no fomentan el consumo y no responden a una demanda de los consumidores, por lo que han solicitado a la dirección del grupo Uvesco que "reconsidere su decisión" y no abra este centro comercial en domingos.

