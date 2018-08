Economía

Arriola pide que no se entre 'en guerritas territoriales'

19/11/2010

El Gobierno Vasco tiene que "velar por los intereses de Euskadi y de todas las empresas y plataformas logísticas vascas".

El consejero vasco de Transportes, Iñaki Arriola, ha señalado hoy que el Gobierno autonómico apoyará la "solución más beneficiosa para los intereses de Euskadi", en relación al puerto seco de la dársena de Bilbao y ha pedido que no se entre "en guerritas territoriales" en esta cuestión.

En el pleno de control del Parlamento Vasco, el consejero se ha referido a la polémica abierta por la intención del Puerto de Bilbao de situar su "puerto seco" en la localidad Burgalesa de Pancorbo.

Arriola ha subrayado que el polígono industrial alavés de Arasur no había presentado antes de conocerse la intención del puerto bilbaíno ninguna petición para convertirse en su plataforma logística.

Además, ha dicho que Arasur no trabaja con mercancías que tengan origen o destino el Puerto de Bilbao y ha opinado que "no se puede dramatizar diciendo que el ser o no ser de Arasur depende de la decisión del Puerto de Bilbao".

En este sentido, ha hecho hincapié en que el Gobierno Vasco tiene que "velar por los intereses de Euskadi y de todas las empresas y plataformas logísticas vascas".