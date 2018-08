Economía

El Defensor del Pueblo de España no recurrirá al TC el cálculo del Cupo

02/04/2018

El Defensor del Pueblo ha argumentado que no se sostiene la acusación de inconstitucionalidad hecha mediante quejas independientes.

El Defensor del Pueblo español, Francisco Fernández Marugán, ha decidido no recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de metodología del Cupo y así se lo ha comunicado a los autores de las tres quejas presentadas ante esta institución. El Defensor del Pueblo ha argumentado que no ha econtrado datos objetivos para presentar el recurso.

Fernández Marugán argumenta que el cupo y su plasmación legislativa suscitan "legítimas y generalizadas dudas sobre su constitucionalidad", pero puntualiza que estos recelos "no pueden sostener la inconstitucionalidad por muy legítimas y generalizadas que sean".

Aunque denuncia "la falta de transparencia" con que se tramitó el proyecto de ley, el Defensor del Pueblo sostiene que "tampoco conduce a inconstitucionalidad que el cupo se haya negociado en un nivel exclusivamente político", ni que "no se publicara ninguna justificación técnica de su cálculo".

Sobre la queja de que se rompe la solidaridad entre territorios, Fernández Marugán subraya que "no pueden ser consideradas suficientes la invocación del principio y la denuncia genérica e, incluso, vaga de su incumplimiento".

Alain Cuenca, portavoz de la Plataforma Ahora, Gorka Maneiro y el profesor universitario Víctor Gómez Frías presentaron quejas independientes ante esta institución argumentando que el cálculo del cupo es "erróneo, desigual y se basa en cifras falsas"

Los tres autores de las quejas había sostenido en sus denuncias que la metodología para el cálculo del Cupo vasco (2017-2021) es "errónea y promueve la desigualdad entre los ciudadanos de comunidades de régimen común y las forales", vulnerando con ello el artículo 138.2 de la Constitución.

Acuerdo

Los gobiernos español y vasco acordaron en mayo del pasado año un acuerdo que resuelve sus discrepancias en torno al cálculo del Cupo entre los años 2007-2016 , de forma que el Ejecutivo español devolverá al vasco 1.400 millones de euros. Además, se estableció un Cupo provisional para 2017 de 956 millones que será el base del próximo quinquenio.

El pacto, firmado en Madrid por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y el consejero vasco de Hacienda, Pedro Azpiazu, cerraba "diez años de incertidumbre financiera" entre ambos gobiernos, según destacó el consejero vasco.

El PNV no contemplaba el recurso

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, había indicado esta mañana que no creía que el Defensor del Pueblo de España recurriese ante el Constitucional la ley del cupo vasco.

En declaraciones a Radio Euskadi, Esteban ha dicho que "no contempla" el recurso. "Creo que conozco un poco a Francisco Fernández Marugán (el Defensor) y no lo veo".



El motivo, según Esteban, es que "si los actores políticos no lo han hecho (presentar el recurso), e incluso se ha intentado en diversos parlamentos autonómicos y las votaciones han sido negativas, sería sorprendente que se arrogara ese protagonismo el Defensor del Pueblo, sería un error mayúsculo".