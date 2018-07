Economía

San Sebastián pide a los turistas que 'disfruten' con 'respeto'

Agencias | Redacción

17/07/2018

El Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña bajo el lema 'Love San Sebastián. Live Donostia' para promover "un turismo respetuoso y sostenible".

El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián ha puesto en marcha una campaña para promover "un turismo respetuoso y sostenible" en estos meses de mayor afluencia de visitantes, a quienes lanza una serie de recomendaciones para que "disfruten" de la ciudad "teniendo en cuenta que su estancia puede alterar la vida cotidiana" de los donostiarras.

El alcalde, Eneko Goia, ha definido así el contenido de los diez eslóganes de los que se compone esta campaña turística que "incide en el respeto y la convivencia" ya que, a la vez que "da la bienvenida" a quienes llegan a la ciudad en estas fechas, busca que su "experiencia" en la capital guipuzcoana "sea satisfactoria, tanto para el que viene como para el que está".

'Love San Sebastián. Live Donostia' es el lema de central de la nueva promoción, que ha sido presentada por Goia y por el concejal de Impulso Económico, Comercio y Turismo, Ernesto Gasco, en un acto en el salón de plenos del consistorio en el que han participado responsables de las asociaciones hotelera y hostelera de Gipuzkoa, y de comerciantes donostiarras.

El alcalde ha aclarado, a preguntas de los periodistas, que la iniciativa no surge como consecuencia de "las campañas turistofóbicas" del año pasado sino para "dar respuesta" a "una sensación general" que "puede haber" entre los habitantes de que "la mayor afluencia" de visitantes en estas fechas y "puede perturbar su vida normal".

Esta "inquietud", ha destacado, ya está recogida en el Plan Director de Turismo de Donostia-San Sebastián y ha dado lugar a diversas "medidas", entre las que ha citado las restricciones introducidas en la Parte Vieja o la ordenanza de pisos turísticos.

Según ha recalcado, los mensajes ideados para esta campaña tienen vocación de continuidad tras el verano ya que pretenden contrarrestar "las afecciones" que "el fenómeno turístico" puede causar en "la convivencia" y responde al "modelo" por el que se apuesta, el de "un destino de calidad".

Respecto a la posibilidad de que este verano se repitan las pintadas, pancartas u otras protestas hacia el turismo de la temporada pasada, ha augurado que, probablemente, "sí habrá quién tenga este tipo de comportamientos", pero se ha mostrado partidario de no darles un "protagonismo" que, a su juicio, "no sería proporcional" y "no conecta con el sentir mayoritario" de la ciudad.