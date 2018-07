Economía

OPE de Osakidetza

Osakidetza investigará otras 4 categorías y llevará a los denunciantes a la Fiscalía

AGENCIAS | REDACCIÓN

19/07/2018

El consejero Jon Darpón ha anunciado que investigarán las pruebas en las disciplinas de Aparto Digestivo, Medicina Intensiva, Traumatología y Urología, y que modificarán el modelo de prueba.

Osakidetza ha abierto cuatro nuevos expedientes de investigación en las categorías de Aparato Digestivo, Medicina Intensiva, Traumatología y Urología de la OPE y ha llevado a la Fiscalía la posible comisión de un fraude por parte de los opositores que denunciaron filtraciones de exámenes.

El consejero de Salud, Jon Darpón, junto con la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y de Maite Iruretagoiena, directora del Instituto Vasco de Aministración Pública, organismo encargado de elaborar los exámenes, han comparecido en la comisión parlamentaria correspondiente a petición propia y de los grupos.

Darpón ha dado cuenta de las primeras conclusiones del estudio psicométrico encargado a la Universidad de Oviedo sobre 44 de los 86 tribunales de esta OPE. Cuando culmine el análisis de todos ellos el consejero volverá al Parlamento Vasco para explicarlos.

Tras analizar estas conclusiones, Osakidetza ha decidido abrir nuevos expedientes de investigación en las categorías de Aparato Digestivo, Medicina Intensiva, Traumatología y Urología. Estos expedientes se suman a las investigaciones llevadas a cabo en Cirugía Plástica, Cardiología, Anestesia, Angiología y Cirugía Vascular, que dieron como resultado la decisión de repetir cinco exámenes en tres de estas cuatro categorías, salvo en Cirugía Plástica.

Además, se ha puesto en marcha un proceso de reflexión para mejorar y lograr que Osakidetza salga reforzada, a través del cual se introducirán nuevas medidas como que todas las categorías tengan una única prueba cuyo examen se corrija mediante métodos automáticos y que se reduzca el número de vocales de los tribunales calificadores.

Asimismo, otras de las medidas serán las de mantener la participación sindical en los tribunales y en la Comisión de seguimiento y realizar las oposiciones de forma periódica y de manera continuada a través de procesos de menor volumen agrupando categorías.

Darpón: "Será difícil demostrarlo"

El consejero Darpón ha indicado que desde que el 1 de junio, apenas horas después de recibirse un escrito de un vocal del tribunal de la categoría de Angiología, Osakidetza ha actuado con "diligencia y prudencia, de forma proporcional a los hechos comprobados; respetando el principio de inocencia en tanto no se objetive delito alguno; y cumpliendo todos los compromisos adquiridos".

"Seguiremos trabajando para llegar hasta el final", ha señalado Darpón en su primer turno de intervención en la comisión, en el que también ha insistido en que el Departamento "asume toda la responsabilidad y los riesgos de un procedimiento en el que han participado 96.000 personas".

El consejero ha precisado que él no puede garantizar si ha habido o no filtración de exámenes y ha argumentado que es "muy difícil demostrarlo" porque "no lo va a reconocer nadie".

"Lo que está claro es que estoy aquí porque algún problema tenemos y esta OPE los ha tenido. Vamos a cuantificar el nivel del problema y ver si somos capaces de resolverlo", ha asumido.

Los opositores que denunciaron el fraude, a la Fiscalía

Por su parte, la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, ha anunciado que han llevado a la Fiscalía la posible comisión de un fraude por parte de los opositores que denunciaron filtraciones de exámenes.

En el correspondiente a Anestesia, según ha señalado, se recoge una "tentativa de actuación fraudulenta" por parte de los médicos que destaparon la existencia de irregularidades al haber solicitado las preguntas a los miembros de su tribunal, según estos opositores, para poder demostrar que las filtraciones son una práctica habitual.

La directora del Instituto Vasco de Administración Pública, Maite Iruretagoiena, ha indicado que esta entidad elaboró el contenido de los exámenes teóricos con medidas de seguridad "extraordinarias y especiales".

Ha destacado, que ningún miembro de los tribunales calificadores accedió a estos exámenes hasta dos horas antes de la realización de las pruebas.

La oposición critica la actuación de Darpón

En el turno de grupos, Rebeka Ubera (EH Bildu) ha criticado que los miembros del Gobierno Vasco han buscado "justificar la chapuza" de esta OPE y ha criticado que Darpón y Múgica hayan "negado la existencia de filtraciones, cuando es algo 'vox populi', reconocido incluso por miembros los tribunales".

Además, ha trasladado al Departamento la existencia de un anónimo que han recibido denunciando "irregularidades" en la formación de un tribunal de otra OPE y ha pedido una investigación "más profunda".

Cristina Macazaga (Elkarrekin Podemos) ha asegurado que existe un "catálogo de prácticas mafiosas" en las OPE y cree que con las investigaciones abiertas "persiguen a los ciudadanos que han denunciado filtraciones y dejan impunes a quienes las han realizado". Además, considera que el análisis realizado por la Universidad de Oviedo está siendo una "coartada" para que "parezca que el Gobierno hace".

Laura Garrido (PP) ha acusado al Departamento de hacer un "ejercicio de escapismo" intentando "parapetarse" tras los informes y ha pedido que aclare quién ha proporcionado la lista de expertos que han elaborado los exámenes del IVAP. "Pedimos esclarecimiento de los hechos y queremos llegar hasta el final", ha insistido.

La mayoría sindical pide la dimisión de Darpón

Tras la comparecencia del consejero Jon Darpón y los responsables de Osakidetza, el Sindicato Médico de Euskadi ha defendido que hay que "profundizar más" para intentar "descartar o confirmar posibles filtraciones" en los exámenes del Servicio Vasco de Salud.

En una nota, el Sindicato Médico de Euskadi ha considerado que el estudio de la Universidad de Oviedo "no cumple con las expectativas generadas" ya que "no aborda en profundidad el problema y se queda en un mero análisis estadístico que no refleja si ha habido indicios de filtración".

El sindicato ELA ha destacado la "gravedad" de la situación generada por las supuestas irregularidades en las pruebas médicas de la OPE de Osakidetza y ha considerado que Darpón "no tiene legitimidad alguna" para continuar como consejero de Salud, por lo que ha exigido su cese "inmediato".

"Tristemente, la comparecencia de hoy nos ha servido para constatar que siguen negando la evidencia de las filtraciones -de exámenes-, al tiempo que intentan hacernos creer que investigar con rigor algo tan grave como un pucherazo en el empleo público, es hacer un estudio estadístico sobre los resultados de los exámenes", ha lamentado.

El sindicato LAB también ha pedido la dimisión de Darpón, al considerar que tras su comparecencia ante el Parlamento Vasco "ya no tiene credibilidad" y porque "no ha sabido gestionar" la crisis provocada por este asunto.

La central ha censurado que "además de no haber sabido gestionar este problema, ha estado mintiendo a miles de personas que se han presentado a la OPE (con lo que ello supone) y a toda la sociedad vasca, afirmando hasta la saciedad que todo se estaba desarrollando de manera óptima".

El sindicato ESK también ha cuestionado la investigación de Osakidetza sobre y ha exigido la dimisión Jon Darpón. ESK considera que los gestores de Osakidetza se han negado a asumir sus responsabilidades y "solo han buscado chivos expiatorios y lavados de cara".

CCOO, por su parte, ha mantenido que el consejero vasco de Salud "no puede eludir sus responsabilidades políticas" porque "está en juego la credibilidad e imagen de la Consejería y el propio Servicio Vasco de Salud".

La central obrera ha calificado de "lavado de cara" las actuaciones llevadas a cabo tras la OPE de Osakidetza y afirmado que las investigaciones llevadas a cabo por dicho Servicio "estaban abocadas a no solucionar nada, pues es juez y parte".