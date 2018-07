Economía

PENSIONES

Los pensionistas vascos no irán a la reunión del martes con la ministra de Trabajo

AGENCIA | REDACCIÓN

30/07/2018

Consideran que las últimas subidas no son suficientes, y siguen abogando por un sistema público de pensiones con garantías.

Las plataformas de pensionistas y jubilados de Euskadi no acudirán mañana, martes, a la reunión prevista con la ministra de Trabajo, Migraciónes y Seguridad Social del Gobierno español, Magdalena Valerio, en Madrid, a la que sí asistirán representantes de la Coordinada Estatal de Pensionistas. La última subida no es suficiente para ellos, y siguen abogando por garantizar un sistema público de pensiones.

Como cada lunes, los pensionistas de Bizkaia se han reunido en Bilbao y continuarán con las concentraciones de los lunes durante todo el mes de agosto. En Gipuzkoa y en Álava no se han celebrado hoy concentraciones ya que decidieron suspenderlas durante el verano.

El presidente de la asociación Pensionistas Jubilados de Bizkaia (PJB), Josele Perera, ha anunciado durante la concentración semanal que han pedido una reunión aparte, todavía sin fecha, porque no comparten el planteamiento de la Coordinadora Estatal de Pensionistas.

Asimismo, ha afirmado que mantienen sus reivindicaciones de una pensión mínima de 1.080 euros, aplicar el incremento del IPC y consolidar este sistema en la Constitución.

Perera ha asegurado que la reunión de mañana con la ministra "no ha generado división, pero que el PJB no va a ir a montar el número ante alguien que no es responsable" de lo que hay ahora.