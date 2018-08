Economía

En el puesto 39

Iberdrola, la eléctrica más sostenible del mundo

Redacción

31/01/2011

Este reconocimiento coincide con la apertura del plazo para presentar alegaciones sobre el estudio de impacto ambiental del proyecto para construir un helipuerto en la Torre Iberdrola.

Iberdrola es la primera eléctrica mundial dentro del índice ''Global 100 Most Sustainable Corporations in the World 2011''. La empresa, presidida por Ignacio Sánchez Galán, forma parte por sexto año consecutivo de este ranking y ocupa la posición 39, lo que supone que ha escalado 16 puestos respecto al año pasado.

Además, Iberdrola es una de las tres compañías españolas, junto a Inditex y Repsol, presente en la lista, elaborada por la revista especializada en responsabilidad social corporativa ''Corporate Knights''.

Según han explicado desde la eléctrica vasca, este ranking internacional analiza diferentes aspectos de las empresas más importantes del mundo, entre los que cabe destacar la transparencia, el uso sostenible de los recursos, la capacidad de innovación y aspectos relacionados con la responsabilidad social y el gobierno corporativo.



Impacto ambiental de Torre Iberdrola

Este lunes se ha abierto el plazo para presentar las alegaciones, observaciones y consultas sobre el estudio de impacto ambiental del proyecto para construir un helipuerto en la Torre Iberdrola.

Durante los próximos 30 días, el estudio de este proyecto, estará expuesto en los locales de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia