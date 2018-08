Economía

Ahorro en el Parlamento

Los eurodiputados rechazan viajar en clase turista

Redacción

06/04/2011

La mayoría de representantes españoles del PP y del PSOE se niegan a aplicarse medidas de austeridad, entre otras, congelar sus salarios y dietas.

Los eurodiputados han rechazado este jueves aplicarse a ellos mismos medidas de austeridad similares a las que han aprobado varios Estados miembros para sus funcionarios o pensionistas, como viajar en avión en clase económica en lugar de en primera clase, no acumular dietas o congelar sus salarios en 2012.

Los parlamentarios han tumbado varias enmiendas que reclamaban contención en el presupuesto de la Eurocámara para el año que viene, y que habían sido presentadas por los Verdes y por Izquierda Unitaria. Finalmente, el Parlamento Europeo contará con un presupuesto de 1.725 millones de euros, lo que representa un incremento del 2,3% respecto a 2011.

"No entiendo cómo hay aquí eurodiputados que no dudan en defender en nuestros países medidas de austeridad como reducción de salarios y pensiones pero que cuando se trata de decidir sobre su propio dinero no se aplican esta austeridad", ha denunciado el eurodiputado portugués de Izquierda Unitaria Miguel Portas.

La primera de las enmiendas -rechazada por 402 en contra frente a 216 a favor y 56 abstenciones- reclamaba modificar las reglas sobre gastos de viaje "con el fin de establecer como regla general la compra de billetes de avión en clase económica para los vuelos de duración inferior a 4 horas", tanto para los eurodiputados como para el personal del Parlamento. Incluso pedía excepciones en función de la edad y del Estado de salud.

De entre los eurodiputados españoles, sólo la popular Rosa Estarás, el convergente Ramon Tremosa, el representante de Iniciativa Per Catalunya-Verds, Raúl Romeva, y el de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, votaron a favor de viajar en clase económica. El resto (16 parlamentarios del PP y otros 18 del PSOE, incluidos los jefes de fila, Jaime Mayor Oreja y Juan Fernando López Aguilar) se opusieron a esta enmienda.

"No es normal que los eurodiputados que viajaron siempre en clase económica hayan pasado a hacerlo en primera clase desde que los vuelos se reembolsan contra presentación del billete y no por kilómetro", ha destacado Portas.

También ha sido derrotada -por 405 votos en contra, 151 votos a favor y 106 abstenciones- una propuesta para "evitar, durante los días en que se efectúen los desplazamientos, la acumulación de las dietas diarias y la dieta de tiempo".

Finalmente, los eurodiputados han tumbado sendas enmiendas que resaltaban que "el ahorro en el Parlamento debe empezar por sus propios miembros" y por ello llamaban a congelar en 2012 sus dietas y sus salarios. Entre los eurodiputados españoles, sólo Romeva y Junqueras se han mostrado dispuestos a congelarse el sueldo.