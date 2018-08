Economía

Innobasque presenta los indicadores de innovación para Euskadi

12/04/2011

Orkestra, con Innobasque, ha identificado cuáles son los indicadores de la innovación basada en el “learning by doing” que ya se estaba produciendo en el seno de las empresas vascas.

Durante la jornada "Evaluando el impacto de la innovación", la Agencia Vasca de la Innovación, Innobasque, Orkestra - Instituto Vasco de Competitividad y NESTA - Fundación Nacional para la Ciencia, Tecnología y las Artes del Reino Unido, junto al Consorcio de Inteligencia Emocional, (CIE) han dado a conocer un avance de los diferentes modelos de evaluación e indicadores que resultan útiles para guiar la innovación de Euskadi e incrementar su impacto real en la economía vasca. El evento ha contado con la colaboración del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia.

Dicha propuesta aparece detallada en el libro "Indicadores de innovación y benchmarking. Reflexión y propuesta para el País Vasco", elaborado por Orkestra-Instituto Vasco de la Competitividad y Deusto Business School en colaboración con Innobasque, cuya presentación ha corrido a cargo de de Mikel Navarro, investigador de Orkestra.





Los indicadores de innovación disponibles monitorizan la inversión en innovación basada en I+D. Sin embargo, existen otro tipo de innovaciones, más difíciles de cuantificar, como la innovación basada en la práctica, que son las que mayor impacto tienen en la economía vasca. Pero, al ser difícilmente medibles, tradicionalmente no se han tenido en cuenta a la hora de cuantificar el grado de innovación de un territorio.

Orkestra, con Innobasque, ha identificado cuáles son los indicadores de la innovación basada en el "learning by doing" (aprender haciendo) que ya se estaba produciendo en el seno de las empresas vascas. Por ello, han propuesto unos indicadores tecnológicos y otros no tecnológicos. Para reconocerlos han recurrido a la metodología del "benchmarking", proceso sistemático y continuo para evaluar comparativamente productos, servicios y procesos de trabajo en organizaciones. Se ha utilizado el benchmarking territorial para comparar territorios y aprender de las experiencias de éxito de los demás adaptando sus buenas prácticas. Para ello ha identificado las regiones europeas cuyas condiciones de partida son similares a las de Euskadi, tales como Baden- Würtenberg (Alemania), Piamonte (Italia), Sajonia (Alemania) o Alta Austria (Austria).

Activos intangibles



Medir el impacto de la innovación en la economía resulta fundamental para poder tomar las decisiones correctas en materia de políticas de innovación, en inversiones empresariales y del sector público. Para lograrlo se requiere una cuantificación que tenga en cuenta activos intangibles, siguiendo el ejemplo de NESTA, Fundación Nacional para la Ciencia, Tecnología y las Artes del Reino Unido.

Brian MacAulay, director del Índice de Innovación de NESTA, ha dado a conocer los resultados del Informe Anual de Innovación 2010 del que es coautor. El estudio identifica las claves de la innovación británica y su contribución a la economía del Reino Unido. MacAulay ha asegurado que su informe pone de relieve la importancia que tienen en el crecimiento económico las inversiones en activos intangibles.

Productividad y competitividad



Por su parte, Edorta Larrauri, director de Tecnología del Gobierno Vasco, se ha referido al impacto positivo y los buenos resultados obtenidos tras aplicar las actuales políticas de ciencia, tecnología e innovación, en las que tenemos que seguir insistiendo con instrumentos más ajustados a nuestro tejido socio-económico como los que se proponen.

Por último, Guillermo Ulacia, presidente de Innobasque, ha querido resaltar que “este trabajo surge de la necesidad de Innobasque de aportar eficacia al sistema de innovación vasco, cuyo objetivo final es incrementar la productividad y competitividad de nuestro país. Para aportar esa eficacia se hace necesario poder monitorizar el grado de innovación de Euskadi y qué impacto real tiene en nuestra economía”.

Esta jornada se enmarca dentro de "Los Martes de Innobasque", una iniciativa que convoca mensualmente a los protagonistas de la innovación a un foro divulgativo y abierto para situar la innovación vasca en el centro de la mirada de las personas, las organizaciones y los medios de comunicación.