Merkel pide armonizar la edad de jubilación y las vacaciones en la UE

Redacción

18/05/2011

Asimismo, la canciller alemana ha criticado que "a pesar de que los países comparten una moneda común, unos disfrutan de muchas vacaciones y otros de muy pocas".

La canciller alemana, Angela Merkel, considera necesario "armonizar" la edad de jubilación y los periodos de vacaciones laborales en el conjunto de los países de la eurozona, especialmente tras la necesidad de prestar ayudas multimillonarias a países como Portugal, Irlanda o Grecia.

"No se trata sólo de no incurrir en más deudas, sino que también es importante que en países como Grecia, España o Portugal los trabajadores no puedan jubilarse antes que en Alemania", ha afirmado Merkel en el transcurso de su intervención en un acto de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), celebrado en Meschede (Renania-Westfalia Norte), donde ha reclamado que "todos se esfuercen de la misma manera".

Alemania alcanzó un acuerdo para elevar gradualmente la edad legal de jubilación desde los 65 a los 67 años, mientras que los trabajadores alemanes disfrutan de un mínimo de 20 días de vacaciones al año.