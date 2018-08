Economía

Merkel: ¿cristianodemócrata o populista?

Jesús Torquemada

19/05/2011

No hay que armonizar solo vacaciones o edad de jubilación, también los impuestos y la política presupuestaria. Pero con una matización importante: esa armonización no tiene por qué ser a la baja.

Lo que ha dicho la canciller alemana, Angela Merkel, parece lógico. Si en Europa hay una unión monetaria, tiene que haber una unión económica. Las economías de todos los países del euro tienen que regirse por parámetros parecidos.

Eso no es que lo diga Merkel, es que lo dicen los partidarios de profundizar el proyecto de la Unión Europea. No hay que armonizar solo las vacaciones o la edad de jubilación, también los impuestos y la política presupuestaria. Pero con una matización importante: esa armonización no tiene por qué ser a la baja, no tiene que ser siempre a costa de recortar los derechos de los trabajadores, de los parados, de los enfermos y de los pensionistas.

El problema es que los datos de Merkel no son correctos. O ha mentido o está mal informada, y cualquiera de las dos cosas es mala para una persona tan influyente. En el caso de la comparación entre Alemania y España, la edad de jubilación legal va a ser igual en los dos países, 67, y la edad media a la que se retiran de verdad los alemanes es un año antes que los españoles (61,7 frente a 62,6). En cuanto a las vacaciones, las vacaciones reales medias en Alemania son parecidas a las españolas, y en el cómputo de horas anuales, los españoles meten 264 horas más que los alemanes, según datos de la OCDE. (Otra cosa es que a los alemanes esas horas les cundan más y que sean más productivos, cualidad que nadie les discute).

Por tanto, Merkel no dice las cosas como son; dice lo que muchos alemanes quieren oír: el tópico del germano que trabaja mucho mientras los mediterráneos se dedican a echar la siesta. Decir lo que la gente quiere oír, sea verdad o no, y recurrir sistemáticamente al tópico se llama populismo. Y si los dirigentes europeos sucumben al populismo, como están haciendo, adiós al proyecto de la Unión Europea.