Economía

Entrevista en Londres

Galán:'Si ACS quiere asumir Ibedrola tiene que lanzar oferta del 100%'

Redacción

23/05/2011

En una entrevista concedida al diario británico Financial Times (FT), este directivo también apunta que ACS debería, además, ofrecer una prima que convenciera a los accionistas.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, asegura que si la constructora ACS quiere asumir el control de la eléctrica sin "dificultades" tendría que lanzar una oferta "por el 100 %" de la compañía.



En una entrevista concedida al diario británico Financial Times (FT), este directivo también apunta que ACS -que tiene, actualmente, el 20 % de participación en Iberdrola-, debería, además, ofrecer una prima que convenciera a los accionistas.



"Si hacen una oferta por el cien por cien de la compañía, y los accionista la aceptan, no hay ningún problema. Pero si quieren

controlar el flujo de dinero de la empresa sin pagar una prima a los accionistas, entonces sería muchísimo más difícil", ha explicado a ese rotativo.



El periódico recuerda que ACS acaba de hacerse con el control efectivo de Hochtief, el grupo constructor alemán, en el que tiene el 43 % de participación.



Sánchez Galán también se ha referido a la avalancha de rumores que barajan una posible fusión entre la eléctrica y otras empresas del sector.



El directivo tilda de "absolutamente estúpidas" las especulaciones al respecto y cita, entre las compañías con las que se había especulado, a la portuguesa EDP, la estadounidense AES, la británica British National Grid y la escocesa SSE.



El presidente ha señalado que Iberdrola siempre está "hablando con nuestros colegas, todo el tiempo, acerca de diferentes asuntos". Sin embargo, aclara que "no se ha llevado nada a la junta directiva. Nada".