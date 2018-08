Economía

Zabaleta: 'La negociación colectiva queda reforzada con la reforma'

10/06/2011

La consejera de Empleo cree que más allá del marco legislativo, "el valor fundamental es la negociación colectiva, empresa a empresa, y esa va a quedar reforzada" con el decreto del Gobierno.

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, ha opinado hoy que con la reforma de la negociación colectiva que prevé aprobar hoy el Gobierno, ésta "va a quedar reforzada".



Durante el pleno de control del Parlamento Vasco, Zabaleta ha sido preguntada por Mikel Arana (EB) en torno al decreto ley que va a aprobar hoy el Consejo de Ministros y que supondrá la renovación del sistema de convenios colectivos.



Arana ha considerado que la reforma va en detrimento de los derechos de los trabajadores porque liga productividad a salarios, en lugar de a valor añadido, y además, da prevalencia a los convenios de empresa frente a los provinciales, lo cual perjudica a la mayoría de empresas, que al ser pequeñas no tienen delegados sindicales.



Por contra, Zabaleta ha compartido la orientación de la reforma y ha opinado que "la competitividad de las empresas es una cuestión de país".



En este sentido, se ha referido a las críticas de EB y de sindicatos a la reforma y ha advertido de que se está produciendo un debate "manipulado", ya que no es lo mismo hablar de coste laboral que salarial.



"A menores costes laborales, que no salariales, habrá más productividad y competitividad" de las empresas, ha afirmado.



La consejera de Empleo ha hecho hincapié en la importancia del diálogo social y ha opinado que más allá del marco legislativo, "el valor fundamental es la negociación colectiva, empresa a empresa, y esa va a quedar reforzada" con el decreto del Gobierno.



"El avance fundamental es el diálogo social, ése es el camino, que los agentes sociales lleguen a la mayor cantidad de acuerdos, y es lo que este Gobierno (autonómico) impulsa decididamente entre los que se quieren sentar en la mesa y goza de buena salud en Euskadi", ha apostillado.



No obstante, ha recordado que el decreto es un primer paso porque a continuación, seguirá una tramitación parlamentaria en la que estará abierto al debate y a la aportación de los grupos.