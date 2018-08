Economía

Almunia dice que España lo pasará muy mal si incumple el déficit

13/06/2011

Joaquín Almunia ha afirmado además que más que un adelanto electoral lo que España necesita es seguir aplicando las reformas del Gobierno.

El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, ha afirmado hoy que si España no cumple su objetivo de déficit para este año o no presenta unos presupuestos para 2012 que permitan tener confianza en ese cumplimiento lo pasará "muy mal", porque no tendrá posibilidad de financiarse.

En una entrevista en TVE, Almunia ha subrayado que desde fuera no se distingue de dónde viene el déficit y se analiza ese cumplimiento en su conjunto y sin atender por separado a las cuentas de la Administración Central, "que está más que cumpliendo", o de las comunidades autónomas, "que son la gran interrogante".

Almunia ha afirmado que más que un adelanto electoral lo que Españanecesita es seguir aplicando las reformas del Gobierno, llevar adelantelos procesos que están en funcionamiento e impulsar la reforma de lascajas.

Sobre la posibilidad de que se produzca, ha indicado que "ojalá" haya un acuerdo para seguir con un programa de financiación a cambio de que siga haciendo reformas y esfuerzos.

En este sentido, ha resaltado que Grecia está haciendo muchas cosas, ha aprobado un importante paquete de medidas de privatizaciones y ha hecho un gran esfuerzo en consolidación fiscal.

En cualquier caso, ha recalcado que "todo el mundo sabe" que a pesar de esos esfuerzos hay que hacer todavía más cosas para que Grecia un día, "lo antes posible, pero no en 2012", pueda ir a los mercados a pedir financiación para sus necesidades.



Almunia ha reconocido que los mercados financieros están "muy nerviosos" por los problemas de la economía griega, entre otros factores, y ha instado a los países europeos a "hacer los deberes" con el fin de recuperar la confianza de los inversores, de los mercados y de los ciudadanos.



Por otro lado, el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia ha asegurado que la Unión Europea está

trabajando para compensar a los agricultores españoles por las "irresponsables" declaraciones de la comisaria de Hamburgo que desatararon la crisis del pepino.