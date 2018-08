Economía

Grecia, al borde de la quiebra

Sin acuerdo en el Eurogrupo para desbloquear la ayuda a Grecia

Redacción

20/06/2011

Los países de la zona euro han aplazado hastael 3 de julio la decisión sobre dar a Grecia 12.000 millones de euros.

Los ministros de Economía de la eurozona no han logrado un acuerdo este lunes, pese a seis horas de negociaciones, para desbloquear los 12.000 millones de euros de asistencia urgente que necesita Grecia para evitar la quiebra en las próximas semanas y han aplazado la decisión hasta el 3 de julio, según ha informado la vicepresidenta económica, Elena Salgado.

Este quinto tramo del actual programa de asistencia de 110.000 millones de euros no se desbloqueará hasta que el Parlamento griego haya aprobado el nuevo paquete de medidas de ajuste que exige la UE y hasta que no haya pacto sobre el segundo plan de rescate, y en particular sobre la participación en él de los bancos privados, porque así lo ha pedido el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha explicado la vicepresidenta.

La Comisión Europea había pedido al Eurogrupo que aprobara ya este lunes el pago de los 12.000 millones para despejar las dudas sobre la financiación de Grecia. Tanto Salgado como el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, han descartado que el nuevo retraso provoque más inestabilidad en la eurozona.

Salgado ha admitido que "hubiera sido deseable" que el pacto para pagar los 12.000 millones "estuviera hoy (por el lunes)". Pero ha asegurado que Grecia no necesita el dinero hasta agosto y que el desembolso "llegará a tiempo".