Prosiguen los paros

Los trabajadores de Metro Bilbao rechazan la propuesta de la dirección

Redacción

20/06/2011

Los trabajadores de Metro Bilbao han rechazado en asamblea la última propuesta de la dirección, por lo que mañana, martes, secundarán un nuevo paro de tres horas entre las 5:45 y las 8:45 horas.



En las asambleas celebradas en los turnos de mañana y de tarde, casi todos los participantes, según fuentes del comité, han

rechazado la nueva propuesta de la dirección, presentada esta mañana, y han acordado seguir con los paros, que se prolongarán también al mes de julio.



La dirección de Metro Bilbao ha explicado hoy en un comunicado que su última propuesta suponía incorporar 4 conductores más, hasta llegar a 162, y 5 supervisores de estación, que pasarían así a ser 178.



Fuentes del comité han criticado que en su oferta "a priori" la dirección ofrece nuevos puestos de trabajo, "pero en realidad los

está restando" ya que, según han explicado, no sustituirá lasjubilaciones que se den.



Los sindicatos han acusado a la dirección de "no tener intención de arreglar la situación" y no aceptar la aplicación de la plantilla acordada en 2009, que establecía un aumento de personal a medida que el suburbano se expandía con más estaciones.



Por otra parte, Metro Bilbao ha informado de que, con ocasión del paro convocado mañana entre las 5:45 y las 8:45 horas en el

suburbano, prestará el máximo servicio posible y, en cualquier caso, garantizará el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos por el Gobierno Vasco, cifrados en el 40% de las circulaciones del metro.



La de mañana será la sexta jornada de paros en el suburbano, tras las llevadas a cabo los pasados 25 de mayo y 1, 8, 14 y 16 de junio.