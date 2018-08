Economía

Parlamento Europeo

Las multas de tráfico en otro Estado miembro llegarán al infractor

Redacción

06/07/2011

Se sancionará el exceso de velocidad, no llevar el cinturón, saltarse un semáforo en rojo, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, hablar por teléfono al volante, y no llevar el casco.

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles que las multas de tráfico por infracciones como el exceso de velocidad, no llevar cinturón de seguridad o conducir bebido lleguen al infractor a su país de origen aunque haya cometido la falta en otro Estado miembro, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y poner fin a la impunidad de quienes cometen estas infracciones en un país distinto al que residen.

Los cambios no afectarán a las multas de aparcamiento y, además, se pondrá en marcha sin Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, que han optado por no participar. Los demás países tendrán un plazo de dos años para transponer a su legislación el cambio normativo, una vez que los Veintisiete den su visto bueno formal a este texto, que ya ha sido pactado entre el Consejo y la Eurocámara.

En concreto, la nueva norma se aplicará a infracciones como el exceso de velocidad, no llevar el cinturón de seguridad, saltarse un semáforo en rojo, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, hablar por teléfono al volante, circular por una vía no permitida (como el carril bus), no llevar el casco y no respetar la distancia de seguridad.

De acuerdo a la nueva regla, las autoridades nacionales del país de matriculación deberán comunicar los datos del conductor del vehículo (nombre y dirección) al Estado miembro donde se haya cometido la infracción, mediante un sistema que ya existe.



Posteriormente, el país de la infracción enviará una carta al titular del vehículo en su idioma en la que se le informará de la infracción cometida y del importe de la multa.