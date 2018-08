Economía

Ahora Italia... y España otra vez

Pedro García Larragan

11/07/2011

Los inversores se preguntan porqué reunirse si no ocurre nada, tal y como dicen los líderes europeos. Las dudas sobre los países periféricos se extienden, especialmente contra Italia y España.

Nueva jornada de nervios: nunca como hoy la percepción sobre el futuro inmediato de la economía española había sido tan negativa. El bono español a diez años se paga al 5,8%, cuando Alemania lo está haciendo a menos de la mitad, el 2,7%. Esa diferencia es la que marca la conocida como ''prima de riesgo''.



¿Qué explica esas dudas renovadas? Italia. Hasta ahora su deuda era considerada segura. Pero tres factores han extendidoel miedo. Primero: su alto nivel de deuda pública. Italia debe el 120% de su PIB; esto es: más de lo que la economía italiana es capaz de producir en un año. En España, la deuda pública no llega al 70% en relación al PIB.



Segundo: su bajo nivel de crecimiento. Italia no está demostrando la fortaleza que se le suponía, y así no hay forma de pagar lo que se debe. Y tercero: su banca. Esta semana se publican los resultados del segundo examen a la banca europea, y se rumorea que varios bancos italianos y españoles no superarán la prueba, con lo que podrían necesitar ayuda para no quebrar.



Así las cosas, las agencias de calificación de riesgos advierten: si no mejora la situación, bajarán la nota de la deuda italiana. Además, la reunión de urgencia convocada por el presidente del consejo europeo para estudiar la situación también ha levantado sospechas.



Los inversores se preguntan porqué reunirse si no ocurre nada, tal y como dicen los líderes europeos. Consecuencia: las dudas sobre los países periféricos se extienden, especialmente contra Italia y España; y la bolsa vuelve a caer con fuerza: a mediodía pierde casi un dos por ciento. La semana se intuye larga.